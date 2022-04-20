Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı

Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
20 Nisan 2022 Çarşamba, 15:37
Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelileri tespit etti.

Harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı. 


Malatya Terör Operasyon

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