Sosyal medyada terör propagandasına 3 gözaltı
Malatya'da sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçadağ ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüphelileri tespit etti.
Harekete geçen ekipler, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusuna başlandı.
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