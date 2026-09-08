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Sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

8.09.2026 19:06:00
Güncellenme:
ANKA
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Sosyal medyada ‘Vanlı Kara Haydar’ olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı olarak Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, hakkında 25 olay kaydı bulunduğu belirtilen Tançalan, 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Van’ın Muradiye ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen Tançalan’ın emniyet ve savcılıkta ifadesi alındı.

İşlemlerinin ardından "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan adliyeye sevk edilen Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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