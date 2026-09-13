Sosyal medyadaki borsa paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada sermaye piyasalarına ilişkin içerik paylaşan bazı hesaplar hakkında soruşturma başlattı.

Yapılan başvurular üzerine başlatılan soruşturmanın, sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi verildiği iddiasına ilişkin olduğu kaydedildi.

JANDARMA KOMUTANLIĞINA 'KİMLİK TESPİTİ' TALİMATI

Başsavcılık; soruşturmanın Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğünü ve paylaşımları yapan kişilerin gerçek kimliklerinin belirlenmesi ile delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan söz konusu soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan başvurular nazarında, Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren veya yorum yapan; ayrıca sosyal medya üzerinden yanıltıcı içerik üreten sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımları yapan şüphelilerin gerçek kimliklerinin ve delillerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verilmiştir."