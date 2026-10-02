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Sosyal medyadaki görüntü polisi harekete geçirdi: Tüfekle dolaşan 17 yaşındaki genç yakalandı

Sosyal medyadaki görüntü polisi harekete geçirdi: Tüfekle dolaşan 17 yaşındaki genç yakalandı

2.10.2026 00:39:00
Güncellenme:
DHA
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Sosyal medyadaki görüntü polisi harekete geçirdi: Tüfekle dolaşan 17 yaşındaki genç yakalandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sokakta kılıf içerisinde tüfekle dolaştığı belirlenen 17 yaşındaki M.A.Y.’yi havalı tüfeğiyle birlikte yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde sokakta tüfekle dolaşan bir kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlgili Konular: #Bursa #tüfek