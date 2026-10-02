Sosyal medyadaki görüntü polisi harekete geçirdi: Tüfekle dolaşan 17 yaşındaki genç yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sokakta kılıf içerisindeki tüfekle dolaşan şüpheli polis ekipleri tarafından taşıdığı havalı tüfekle birlikte yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Kamuflaj desenli kılıf içerisinde sokakta tüfekle dolaşan bir kişinin sosyal medyadaki görüntüleri üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamera ve saha çalışmaları sonucu kimliği belirlenen M.A.Y. (17), havalı tüfeğiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.