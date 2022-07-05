Sosyal medyadan canlı yayın yaparken otobüse çarptı
Aksaray'da, eşi ve torunları ile yaptığı yolculuğu sosyal medyadan canlı yayınlayan Kasım Karakaya'nın (57) kullandığı otomobil, yolcu otobüsüne çarparak devrildi. Kimsenin yaralanmadığı kaza, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Aksaray Camiili köyünden 3 Temmuz'da eşi ve 4 torunu ile birlikte yola çıkan Kasım Karakaya, yolculuğu sosyal medya hesabından canlı yayınlamaya başladı.
İddiaya göre, bu sırada yolcu otobüsünü sollanmak isteyen Kasım Karakaya'nın kullandığı otomobil, araca çarparak şarampole devrildi. Kaza anı ise Karakaya'nın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kimsenin yaralanmadığı kazada Ayşe Karakaya, torunlarını "Korkmayın, bir şey yok" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.
Yolcu otobüsü şoförü de yoluna devam etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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