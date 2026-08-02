Sosyal medyadan içki paylaşımına bir ceza daha: Bu kez ünlü oyuncuya 82 bin lira!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Yiğit Dören, sosyal medya paylaşımlarında alkol markasının görünmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 82 bin 244 liralık idari para cezasına itiraz etti.

Dören, söz konusu görsellerin reklam değil, arkadaşlarıyla paylaştığı kişisel anlardan oluştuğunu belirtti.

PAYLAŞIMLAR “ALKOLLÜ İÇKİ TANITIMI” SAYILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, Dören’in sosyal medya hesabında yayımladığı fotoğraf ve videolarda alkol markasının görünmesini “alkollü içki reklamı ve tanıtımı” kapsamında değerlendirdi.

Bu değerlendirme sonucunda oyuncuya 82 bin 244 lira idari para cezası uygulandı.

“REKLAM VEYA TİCARİ AMAÇ TAŞIMIYOR”

Cezanın iptali için Muğla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran Dören, herhangi bir alkollü içki firmasıyla ticari ilişkisi bulunmadığını söyledi.

Dören, “Ben herhangi bir alkollü içecek firmasının, fabrikasının sahibi değilim. Alkollü içecek firmasında çalışan bir personel değilim. Fazlasıyla vergisini ödeyerek almış olduğum alkollü içeceği tüketirken takipçilerimle ve arkadaşlarımla bir anı kalması anlamında paylaştığım gönderilerle alakalı hakkımda böyle bir kanıya varılmış. Kesinlikle haksız ve yersiz bir kanıdır” dedi.

“YARGIDAN CEZANIN İPTALİNİ BEKLİYORUM”

Avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğunu belirten Dören, mahkemenin cezayı iptal edeceğini umduğunu ifade etti.

Dören, “Sulh Ceza Mahkemesine bir itirazda bulundum. Umarım yargı yapılan bu yanlışı telafi ederek tarafıma kesilen bu cezayı iptal edecektir” diye konuştu.

YENİ PARTİ LOGOSU ÜZERİNDEN ÖRNEK VERDİ

Dören, kısa süre önce kurulan YENİ Parti’nin adı ve logosunun, Türkiye’de satılan bir alkollü içecek markasına benzetildiği gerekçesiyle sosyal medyada çok sayıda kolaj paylaşıldığını hatırlattı.

Dören, “Acaba tarafıma uygulanan bu yaptırım ve idari para cezası o kişilere de uygulanacak mı? Madem böyle bir kanıya varılıyorsa bu sadece birkaç kişiye değil, bunu yapan herkese uygulanmalı” ifadelerini kullandı.

“BU PARA İKİ AYLIK EMEĞE DENK”

Cezanın bir ay içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanacağını belirten Dören, bu durumda bile tutarın 60 bin liranın üzerinde olacağını söyledi.

Dören, “Bugün 60 bin küsur denilen para, asgari ücretle çalışan birinin iki aylık emeğini karşılıyor. Yapmayın. Umarım bu yanlıştan hem bakanlık hem de yargı geri döner. Çünkü haksız ve yersiz buluyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de 67 yaşındaki Şükrü Mısırlıoğlu’na, sosyal medya hesabında arkadaşlarıyla kurduğu çilingir sofrasını paylaşması nedeniyle “alkol reklamı” yaptığı gerekçesiyle 81 bin lira idari para cezası kesilmişti. Mısırlıoğlu hakkında istenen ceza, kişisel bir sofra paylaşımının ticari reklam sayılıp sayılamayacağı tartışmasını gündeme getirmişti.