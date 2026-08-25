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Sosyal medyadan satışlarda yeni dönem: 'Fiyat için DM' dönemi bitiyor

Sosyal medyadan satışlarda yeni dönem: 'Fiyat için DM' dönemi bitiyor

25.08.2026 16:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal medyadan satışlarda yeni dönem: 'Fiyat için DM' dönemi bitiyor

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medyada ev ve araba fiyatlarını gizleyerek ilan veren emlak ile galeri işletmelerine yönelik başlattığı operasyonda milyonlarca liralık ceza kesilirken; "fiyat için DM" diyerek ücreti gizleyen işletmeler mercek altına alındı.
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Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden mevzuata aykırı ev ve otomobil ilanı paylaşan 82 işletmeye 8 milyon liranın üzerinde ceza kesti. "Fiyat için DM" şeklindeki ilanlar da denetim kapsamına alındı.

Mevzuata aykırı ilan veren 42 emlak ve 40 galeri işletmesine toplam 8,2 milyon lira idari para cezası uygulandı. 

Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulamasını zorunlu hale getiren Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) sosyal medya paylaşımlarını da kapsadığını hatırlattı. 

Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda paylaşılan ilanlarda fiyat bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekiyor. "Fiyat için DM" veya "Fiyat bilgisi için DM" ifadeleriyle fiyatın gizlenmesi de denetim kapsamında bulunuyor.

İlgili Konular: #sosyal medya