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Sosyal medyadan silahlı fotoğraf paylaştılar: 2 şüpheli gözaltında

Sosyal medyadan silahlı fotoğraf paylaştılar: 2 şüpheli gözaltında

22.07.2026 13:50:00
Güncellenme:
DHA
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Sosyal medyadan silahlı fotoğraf paylaştılar: 2 şüpheli gözaltında

Eskişehir'de sosyal medyadan ellerinde silahla fotoğraf paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ele geçirildi.
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Eskişehir kent merkezinde oturan Y.S. ve G.S., ellerinde silahla fotoğraf çekilerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğümü ekipleri, şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; 2 adet pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, havalı tüfek, 69 kartuş, 4 mermi, 22 kurusıkı mermisi, av tüfeği şarjörü ile kelepçe ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

İlgili Konular: #eskişehir #sosyal medya #bireysel silahlanma