Sosyal yardım başvurusu yapan yurttaşlar sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, Sosyal yardım başvuru sonucu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?
SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?
- Giriş yapın: e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
- Arama yapın: Üst kısımdaki arama çubuğuna Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama yazın.
- Sonucu görüntüleyin: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait ilgili hizmete tıklayarak başvuru durumunuzu ve detayları kontrol edin.
Alternatif olarak e-Devlet üzerindeki Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından "Başvurularım" sekmesini de inceleyebilirsiniz.