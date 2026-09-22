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Sosyal yardım başvuru sonucu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

Sosyal yardım başvuru sonucu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

22.09.2026 12:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal yardım başvuru sonucu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

Sosyal yardım başvuru sonucunuzu öğrenmek için e-Devlet Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama sayfasını kullanabilirsiniz. Peki, Sosyal yardım başvuru sonucu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

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Sosyal yardım başvurusu yapan yurttaşlar sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. Peki, Sosyal yardım başvuru sonucu e-Devlet'ten nasıl sorgulanır?

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SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU E-DEVLET'TEN NASIL SORGULANIR?

  • Giriş yapın: e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Arama yapın: Üst kısımdaki arama çubuğuna Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama yazın.
  • Sonucu görüntüleyin: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait ilgili hizmete tıklayarak başvuru durumunuzu ve detayları kontrol edin.

Alternatif olarak e-Devlet üzerindeki Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından "Başvurularım" sekmesini de inceleyebilirsiniz.

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