Soyer: Demokrasi ortak kararla mümkün

08 Ekim 2021 Cuma, 07:54

Kent konseyinin kentte yerel demokrasinin gelişmesine katkısına değinen Başkan Tunç Soyer, “Güçlü bir yerel demokrasi, birlikte düşünen ve ortak kararlar alabilen toplumlarda mümkün olabiliyor. Teksek yalnızız. Birlikteysek tamız. Kent konseyleri ve yerel yönetimler bunu mümkün kılan en önemli yapılar. Sürdürülebilirlik farklı görüşten insanların bir meydan etrafında buluşması ve ortak karar alabilmesiyle gerçekleşiyor. Birbirinden çok farklı sivil oluşumu bir araya getiren kent konseyimiz, bu özelliğiyle şehrimizin gelişimine dair müşterek çözümler üretmemizi sağlıyor ve İzmir’in sürdürülebilir gelişme hedefleriyle uyumuna katkı koyuyor” dedi.

Hayatın nabzının yerelde attığını kaydeden Başkan Soyer, “Demokrasinin ve büyük ticaret şehirlerinin doğduğu topraklarda yaşıyoruz. Demokrasi bizim için sadece sandıkta oy kullanma görevi değil, yaşamın her anına sirayet eden bir yaşam biçimi. Dört elle sahip çıktığımız bir değerler manzumesi. Bu kültürden beslenen İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrimizde yaşayan herkesin kendilerine dair kararlara katılımını kolaylaştırmak için çalışıyor. Kent hakkı ve aidiyetini İzmir kültürünün ayrılmaz bir parçası kabul ediyor. İzmir Kent Konseyi şüphesiz ki bu vizyonun gerçekleşebilmesi en önemli paydaşlarımızdan biri” şeklinde konuştu.

Kent konseylerinin yereldeki birikimin kavramsallaşması ve böylelikle bir tohum gibi tüm dünyaya saçılması için hayati önem taşıdığını belirten Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kutuplaştırıcı ve popülist siyasete kurban edilen demokrasiyi, yeniden demokratikleştirmek için İzmir’de kararlılıkla çalışıyoruz. Çok renk, ses, nefes olan İzmir, bu bina ile kent konseyinin yeni kimliğiyle yeni bir can bulacak. İnanıyorum ki bu çok renklilik demokrasinin ne kadar büyük bir erdemler manzumesi olduğunu hem İzmir’e hem de Türkiye’ye bir kere daha kanıtlayacak.”