Soyer en uzun gecede İzmirlilerle birlikte koştu

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:51

Konak Vapur İskelesi ile Üçkuyular İzmir Marina arasında düzenlenen etkinliğe bine yakın koşucu ve 150'den fazla bisikletli katıldı. Başkan Soyer ve eşi Neptün Soyer koşu öncesi Saat Kulesi önünde toplanan katılımcılar ile birlikte müzik eşliğinde ısınma hareketleri yaptı.

Başkan Tunç Soyer’in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nı takip ederek 6,5 kilometrelik parkuru İzmir Marina’da tamamladı. Parkur boyunca renkli görüntülerin oluştuğu organizasyonda İzmir Marina’daki bitiş çizgisine ulaşan katılımcılara sıcak çorba, döner ve sıcak içecek ikram edildi.

Konak Vapur İskelesi önünden başlayan koşuya Başkan Soyer ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, spor kulüplerinin temsilcileri, bisiklet grupları, bürokratlar ve yurttaşlar katıldı.

Koşu ve bisiklet sürüşüne katılanlar ışıklı süsler ve fenerler eşliğinde geceyi renklendirdi.