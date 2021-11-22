Soyer: Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz

22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:01

Tanıtım etkinliğinde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Tarımı’nın temel hedefinin, kuraklık ve yoksullukla mücadele olduğunun altını önemle çizen Başkan Soyer, “Kuraklıkla mücadelenin yegane anahtarı, atalık tohumları ve yerli hayvan ırklarını yeniden yaygınlaştırmamız. Yoksullukla mücadelenin yolu ise küçük üreticilerimizi ve üretici kooperatiflerini desteklemek. İzmir Tarımı, sömürücü, tahrip edici ve tektipleştirici büyük şirketlerin bize dayattığı tarım ekonomisine karşı bir direniştir. Yerli ve milli tarımın, ülkemizdeki yeniden inşasıdır. Bunu başarmanın yegane yolu ise milletin efendilerinin, yani üreticilerimizin yanında olmaktır. Bugüne kadar köylümüzü küçümseyen, küçük üreticinin ihracat engelinden bahseden bilindik söylemleri çok duyduk” dedi.

'Sen uğraşma, ver şirkete mahsulü, sat yok pahasına, gerisine karışma şeklinde yürüyen tarımdaki bu devir İzmir'de kapandı' diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kimse kusura bakmasın. Gerçekleştirdiğimiz desteklerle, alımlarla üreticimiz ürününden para kazanıyor. Artık İzmir Büyükşehir Belediyesi var. 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonumuz doğrultusunda iki buçuk yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir’in, Türkiye’de bir eşi daha olmayan, çoban haritasını çıkardı. Meralarımızda şimdiye kadar 110 bin 430 keçi, 352 bin 185 koyun ve 15 bin 489 kara sığır tespit etti. Diğer yandan 10 yıl önce tükenmek üzere olan karakılçığın, saz çavdarının, mürdüm ük ve gambilyenin tohumlarını yeniden ortaya çıkardık. Bir avuçla başladık, binlerce dönüm araziye yetecek kadar tohum elde ettik ve çiftçilerimizle paylaştık. Bu tohumları üreten çiftçimize piyasa değerinin üç katından alım garantisi veriyoruz. Tüm bunları neden yaptık ve yapacağız? Çünkü bu memleketi çok seviyoruz. Ne köyde, ne de şehirde hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz. Herkesin doğduğu yerde doyma hakkı olduğunu kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krize de değinen Başkan Soyer, “Okul bahçesinde oynayan bu günümüzün ortağı çocuklarımız, gençlerimiz bunları yaşamayacak. Onlar için güzel bir geleceği biz hep beraber kuracağız. Hiç birimizin hak etmediği bu siyasal ve ekonomik krizler sona erecek. El birliğiyle, birlikte bu işi başaracağız” dedi.