Soyer: İzmir trafiğini rahatlatacak yatırımın ilk etabını yeni yılda açacağız

04 Kasım 2021 Perşembe, 11:09

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali önündeki imalatları inceledi, bin 850 metrelik viyadük inşaatı üzerinde yürüyüş yaptı. 110 milyon liraya mal olacak bağlantı yolunu yeni yılın ilk aylarında hizmete alacaklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “İzmir Şehirlerarası Otobüs Term inali’nin karşısında, inşaatını tamamlama aşamasında olduğumuz viyadüklerin üstündeyiz. Viyadükleri yılın ilk aylarında hizmete alıyoruz. Bir belediye başkanının en büyük mutluluğu bir projenin hayata geçtiğini ve hizmete açıldığını görmek. Bu büyük bir mutluluk ve heyecan” dedi.

Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesi” tamamlandığında Konak güzergahından İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne 45 dakikada gidilen yolun 10 dakikaya ineceğini söyleyen Başkan Soyer, şunları aktardı:

“Pandemi sonrası özel araç kullanımının artması nedeniyle toplu ulaşım kullanımı düştü ve trafik yükü arttı. Bu yükü hafifletecek çareler üretmeye çalışıyoruz. Düşündüklerimizi daha hızlı hayata geçirmek mecburiyetindeyiz. Alt geçitler, üst geçitler, yayalaştırma projeleri, deniz ulaşımının güçlendirilmesi, bisiklet kullanımının özendirilmesi gibi onlarca başlıkta çalışmalarımız var. İzmir trafiğini rahatlatacak en önemli çalışmalarımızdan biri de viyadük ve tünel projesi. Kısa bir süre sonra yapımını yüzde 96 oranında tamamladığımız viyadükleri birbirine bağlayacağız ve hizmete açacağız. Böylelikle tünelin girişine kadar güzergahtaki trafiği tünel inşaatı tamamlanmadan rahatlatmış olacağız. Yan bağlantı yolları ile birlikte 1 milyar liraya mal olacak İzmir’in en uzun tüneli i&cce dil;in de ihaleye çıktık. İhale süreci devam ediyor”.