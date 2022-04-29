Soyer: Kentsel dönüşümde kararlıyız

29 Nisan 2022 Cuma, 05:22

Hak sahiplerinin talebi üzerine yapılan düzenlemeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk defa 30 dönümlük arazisini projeye bedelsiz dahil etti. Başkan Tunç Soyer ise ekonomik krize rağmen kentsel dönüşümde kararlılık mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde yüz uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkesiyle Çiğli’nin Güzeltepe Mahallesi’nde yapmayı planladığı kentsel dönüşüm projesinde, talepler üzerine yenilenen proje hak sahiplerine sunuldu. Büyükşehir belediyesinin güvencesi ve garantörlüğüyle yürütülen dönüşüm projesinde yurttaşların talepleri doğrultusunda yapılan değişiklikleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı. Başkan Soyer toplantıda, “Burada gördüğünüz çalışmada özet itibarıyla sizlerin önerileriyle, sizlerin talepleriyle ve sizin içinize sinsin diye bu değişiklikler yapıldı. Bir kere öncelikle binaların konumlandırılması değiştirildi. Eğime göre, vadinin konumuna göre ve manzaraya göre değişti. İkincisi, vaziyet planında bloklarda yedi daire vardı, bu sizlerden gelen talepler doğrultusunda 4’e indirildi ve metrekareler biraz daha büyütüldü. Ev içindeki mutfaklar da açık mutfak olmaktan çıktı. Kısacası yapılan tüm çalışmalar sizin istekleriniz doğrultusunda yeniden yapıldı” diye konuştu. Toplantıda ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik projedeki değişikliklerle ilgili hak sahiplerini bilgilendirdi.