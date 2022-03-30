Soyer: Toprağın bereketine tekrar dönmemiz lazım

30 Mart 2022 Çarşamba, 11:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı ile Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği kalın bağırsak kanseri farkındalık ayında örnek bir işbirliğine imza attı.

Mart boyunca yapılan etkinlikler Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruyu Üyesi Prof. Dr. Cem Terzi’nin katkısıyla düzenlenen yemek atölyesi ile sona erdi. Dijital içerek üreticilerinin katıldığı "Sağlımız Tencerede" atölyesi geleneksel Türk Mutfağı ve Akdeniz tipi lifli beslenme hakkında bilgi verildi, tencere yemeği yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın yemek atölyesinde düzenlenen farkındalık etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Köy Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer de katılarak hem yemek yaptı hem de önemli mesajlar verdi. Pancarlı humus yapan Başkan Tunç Soyer, yemek atölyesinin ardından diji tal içerik üreticileri ile sohbet etti. Programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplum Sağlığı Dairesi Başkanı Sertaç Dölek de katıldı.

Gıdanın sadece lezzetten ibaret olmadığına dikkat çeken Başkan Soyer, "Gıdanın tarımla, tarımın sağlıkla çok yakın bir ilişkisi var. Bu ilişki olmadığı zaman sağlıksız ve mutsuz bir hayat yaşıyoruz. Bu farkındalık çalışması bizim meseleyi daha iyi idrak etmemize sebep oldu. Lifli gıda denilen şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bizim, 'Başka Bir Tarım Mümkün' sloganı altında yaptığımız çalışma tam da bu alana yönelik bir çalışma. Bizim bu kadim kültürümüzün bereketli topraklarında çok daha lezzetli çok daha sağlıklı ürünlerle buluşmamız mümkünken yanlış tarım politikaları nedeniyle hem ithalata bağımlı hem yerel çeşitliliği ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıya kaldık. Pandemi dönemi, savaş, sosyal ve ekonomik krizler bundan vazgeçmemiz gerektiği sonucunu ortaya çıkardı. Bu toprağın bereketine tekrar dönmemiz lazım. Yerel tohumlara, yerel hayvan ırklarına dönmemiz lazım. Ancak bunu yapabilirsek daha sağlıklı, güler yüzlü bir hayat yaşayabileceğiz" dedi.

'YAŞAM BİÇİMİMİZİ DEĞİŞTİRMELİYİZ'

Sağlıklı bir yaşam için döngüsel kültürün önemine değinen Başkan Soyer, "Döngüsel kültür dediğimiz bir tarif yapıyoruz. Dört başlık üzerine oturan bir tarif bu. Doğamıza uyum, birbirimizle uyum, geçmişle uyum ve gelecekle uyum. Yani değişimle uyum. Bu dört sütun üzerine oturan bir kültürle yaşam biçimimizi yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bu kainatta daha barış içinde uyum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

“DOĞA KURALLARINI KOYUYOR”

İzmir'de Eylül ayında düzenlenecek dünyanın en önemli gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu İzmir, Slow Food (Yavaş Gıda), yeniden yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülen karakılçık buğdayı ile ilgili bilgiler aktaran İzmir Köy- Koop Başkanı Neptün Soyer, “İnsan doğaya o kadar uyumsuz ki daha çok hızlı hareket etmek istiyor, daha çabuk yemek istiyor, daha çok, daha büyük, daha uzun, daha yüksek istiyor. Aslında doğa öyle değil. Doğa size kurallarını koyuyor. Doğayla uyum içinde, yurttaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kalın bağırsak (kolon) kanseri, dünyada her yıl 1 milyon, Türkiye’de ise 20 bin kişinin yakalandığı oldukça yaygın bir hastalığa dönüştüğünü belirten Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği Yönetim Kuruyu Üyesi Prof. Dr. Cem Terzi, " Son 10 yılda kolon kanserine yakalanma oranı 2 kat arttı. Kalın bağırsak kanseri vakalarının yüzde 10’u 50 yaş altında gerçekleşiyor. Bu oran her geçen gün artmakta. Bu da gösteriyor ki, kalın bağırsak kanserleri gelecekte genç nesillerin hastalığı olacak. Fast food ağırlıklı, katkılı, koruyuculu gıdalar, asitli içecekler bu açıdan çok tehlikeli. Bol lifli, sebze-meyve ağırlıklı Akdeniz tipi beslenme bağırsak sağlığı için oldukça faydalı. En büyük şansımız geleneksel Türk mutfağımız yani tencere yemeklerimiz. Bu açıdan gençlere tencere yemeği alışkanlığı kazandırmamız çok ö ;nemli. O nedenle bu projenin ismi 'Sağlığımız Tencerede' olarak belirledik. Mart ayı boyunca sağlıklı beslenme konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile farkındalık etkinlikleri yaptık. Binlerce genç takipçisi olan dijital içerik üreticileri ile bu etkinliği düzenleyerek gençlere ulaşmayı hedefledik. Desteğinden ve katkılarından ötürü Başkanımız Tunç Soyer'e ve İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer'e çok teşekkür ediyorum" dedi.