Soyer'den hedef alınan sanatçılara destek

18 Ocak 2022 Salı, 17:38

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İktidara yakın medya organları, AKP'ye yakın isim ve gruplar tarafından hedef gösterilen sanatçılara destek verdi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Soyer, 2017 yılında çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı üzerinden eleştirilen Sezen Aksu'ya, akabinde Aksu'ya destek veren Mustafa Sandal'a ve toplumsal olaylara eleştirel paylaşımları sebebiyle hedef alınan Tarkan'a destek verdi.

Yaşanan ekonomik krizi vurgulayan Soyer, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin gündemi, ekonomik krizde derinleşen yoksulluk ve daha fazla demokrasidir. Gündem değiştirmek için sanatçılarımızın hedef gösterilmesi kabul edilemez. Yanınızdayız #sezenaksu #tarkan #mustafasandal"

NE OLMUŞTU?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi ve iktidara yakın bazı isimler; sanatçı Sezen Aksu'yu, müzisyen Yaşar Gaga ile 2017'de çıkardığı 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısı sebebiyle hedef göstermişti. Aksu'nun yazdığı şarkıda "Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e..." sözleri dine hakaret olarak yorumlanmıştı.

Haberin ardından sosyal medyada troller tarafından #sezenaksuhaddinibil hashtagi açılmıştı. İktidara yakınlığı ile bilinen Milli Beka Hareketi, Aksu'yu, Beykoz'daki evinin önünde 'protesto' etmişti.

Pek çok ünlü isim, şarkısı üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu’ya destek verirken; şarkıcı Mustafa Sandal da, Aksu'yu eleştirenlere Twitter'dan tepki göstermişti.

Sandal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır. #sezenaksu"

BAHÇELİ DE HEDEF ALDI

Son olarak partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Sezen Aksu'yu 'sorumsuz' ve 'şuursuz' ifadeleriyle hedef almıştı. Bahçeli, "Bu sanatçıya diyorum ki serçe isen serçeliğini bil. Sakın kuzgunluğa heves etme" sözlerini kullanmıştı.

TARKAN'IN 'ENES KARA' PAYLAŞIMI GÜNDEM OLMUŞTU

Tarkan ise Elazığ'da ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşmıştı. Ailelere çocuklarının duygu ve düşüncelerine kulak vermeleri çağrısında bulunan ünlü sanatçı, "Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak ve kollamaktır. Bağnaz ve yobaz zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir" ifadesini kullanmıştı.