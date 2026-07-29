Sözcü TV canlı yayınında sert tartışma! Selçuk Geçer ve Can Özçelik birbirine girdi: Hakaretler havada uçuştu

Sözcü TV'de ekrana gelen ve moderatörlüğünü Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği Sözcü Masası programında, gündem değerlendirilirken konu bir anda kişisel tartışmaya döndü.

Programın ilerleyen dakikalarında Can Özçelik, Selçuk Geçer'in tartışma sırasındaki yüksek sesli ve agresif üslubuna tepki göstererek, "Bana bağırıp çağıramazsınız, saygısızlık yapamazsınız. Yaparsanız aynı saygısızlığı ben de size yaparım" ifadelerini kullandı.

Geçer'in ekonomik yorumlarına ve manipülasyon yaptığına dair eleştiriler getiren Özçelik, ortamın gerilmesi üzerine yayından ayrılmak istediğini belirtti.

SELÇUK GEÇER: "VATANDAŞ 23 BİN LİRA ALIRKEN SEN ISMARLAMA KARDEŞİM"

Canlı yayında milletvekillerinin vatandaşlara çay, yemek veya otel ısmarlamasını sert dille eleştiren Selçuk Geçer, bunun ahlaki bir sorun olduğunu savundu.

Geçer'in tartışmaya damga vuran eleştirileri şu şekildeydi:

"Onurlu Türk vatandaşları gidip de bir milletvekilinden 'bana çay ısmarla, yemek ısmarla, otelimi ısmarla' diyebiliyor muydu? Ya da Norveç'te, Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de bu yapılabiliyor mu?"

'BÜTÜN VEKİLLER BUNUN ARKASINA SIĞINIYOR'

"Bütün milletvekilleri bunun arkasına sığınıyor. 'İşte vatandaş meclise geliyor. Ona çay ısmarlıyoruz. Yemek ısmarlıyoruz.' Bana ne kardeşim? Devletin işini vekil yapmasın işte. Neye alıştırıyoruz milleti kardeşim? Senin işin yasama yapmak. Senin işin vatandaşı temsil etmek. Sen 500.000 TL alırken vatandaş 23.552 lira emekli maaşı alıyorsa sen ısmarlama kardeşim. Sen işini yap. Bu durum tespiti değil. Bu ahlaki bir tespit. Siz mi milletvekilisiniz bu kadar savunuyorsunuz?"

CAN ÖZÇELİK: "GAZETECİ OLARAK BİR DURUM TESPİTİ YAPIYORUM"

Selçuk Geçer'in bu sert eleştirilerine karşılık, vekillerin vatandaşla kurduğu temasın bir Türkiye gerçeği olduğunu savunan Can Özçelik ise, sözlerinin bir savunma değil sosyolojik bir tespit olduğunun altını çizdi.

Özçelik şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki milletvekilinin düştüğü durum, sonuçta vatandaşla karşı karşıya gelmesi ve vatandaşın bir talebini gerçekleştirmesi. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani tabii ki almasın, tabii ki asgari ücretle eşit olsun. Ben de aynı şeyleri söyleyebilirim ama bu söylemin ötesine geçmez. Bir durum tespiti yapıyoruz. Bu da bir gerçek. Biz bunu kabul edelim etmeyelim. Ben bu sözcü grubunun tavır gazetesinin yazarıyım. Gazeteciyim. Bir durum tespiti yapıyorum. Beğenmeyebilirsiniz. Bağırıp çağırabilirsiniz. O sizi bağlar. Ama bağırırken saygısızlık yapamazsınız."

CANLI YAYINDA HAKARETLER HAVADA UÇUŞTU

Moderatörün ortamı yatıştırma çabalarına rağmen ipler koptu.

İkili arasında televizyon tarihlerine geçecek şu diyaloglar yaşandı:

Selçuk Geçer: "Kardeşim hadsizlik yapma. Kalk git, yürü git. Sana ne saygı göstereceğim?"

Can Özçelik: "Çok büyük saygısızsın. Terbiyesiz, terbiyesiz adam. G... zekalı, aptal."

Bu sert sözlerin ardından Can Özçelik ceketini ilikleyerek ve elini sallayarak canlı yayında stüdyoyu terk etti.

MODERATÖR FISTIKOĞLU'NDAN İZLEYİCİLERE ÖZÜR

Yaşanan anların ardından stüdyoda derin bir sessizlik ve gerginlik oluştu.

Sunucu Simge Fıstıkoğlu, Selçuk Geçer'in üslubunu ve "kalk git" şeklindeki müdahalesini sert bir dille eleştirdi.

Fıstıkoğlu, bir moderatör varken konukların birbirlerini stüdyodan kovamayacağını belirterek Geçer'e tepki gösterdi.

Yaşanan olayı tasvip etmediklerini belirten Fıstıkoğlu, "Sözcü ekranlarında hiç alışık olmadığımız, tasvip etmediğimiz bir sahne yaşandı. Bütün seyircilerimizden ve Sözcü Medya Grubu'ndan özür diliyorum" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.