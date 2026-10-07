SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu, 2 yıl işlem yasağı

SPK'nin 2026/69 sayılı haftalık bülteni yayımlandı. Bültende şirketlerin borçlanma aracı ihraçlarından yeni faaliyet izinlerine, yaptırım kararlarından fon birleşmelerine kadar çok sayıda karar yer aldı.

Bültende yer alan kararlardan biri, ODINE koduyla işlem gören Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ paylarına ilişkin oldu.

21 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK, ODINE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul kararında, söz konusu eylemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1'inci maddesine aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Suç duyurusunda bulunulan isimler şöyle:

Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız, Sezai Bekgöz, Ahmet Haluk Güner, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz, Cengiz Avcı ve Erdem Özkan.

2 YIL İŞLEM YASAĞI

SPK, aynı 21 kişi hakkında ayrıca tedbir kararı aldı.

Kurul, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'inci maddesi ve ilgili tebliğ hükümleri kapsamında söz konusu kişilere borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.

16 KİŞİNİN LİSANSI İPTAL EDİLDİ

SPK ayrıca, suç duyurusunda bulunulan isimlerden 16'sının sahip olduğu tüm sermaye piyasası lisanslarının işlem yapma yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi.

Lisansları iptal edilen isimler arasında Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Sezai Bekgöz, Yasemin Yılmaz, Burak Poyraz ve Erdem Özkan yer aldı.