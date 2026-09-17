SPK kararının ardından Atlas Portföy’den açıklama: 16 fon tasfiye edilecek

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 60 sayılı bülteninde yer alan fonların tasfiye süreçlerine ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat, SPK tarafından belirlenecek esas ve yöntemler ile fon bilgilendirme dokümanları doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.

Açıklamada Atlas Portföy’ün 1 Nisan 2013’te kurulduğu, 19 Temmuz 2013’te SPK tarafından yetkilendirildiği belirtildi. Şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu 29 menkul kıymet fonu, 5 girişim sermayesi yatırım fonu ve 9 gayrimenkul yatırım fonu bulunduğu; ayrıca 1 emeklilik yatırım fonunun portföy yönetimini yaptığı kaydedildi.

Atlas Portföy, kurucusu ve yöneticisi olduğu toplam 43 fondan 16’sının tasfiye sürecinde olduğunu açıkladı. Süreçte portföy yönetim şirketi olarak saklamacı kuruluşlarla işbirliği içinde ve SPK’nın talimatları doğrultusunda hareket edileceği ifade edildi.

Şirket açıklamasında, yatırım fonlarının ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğu ve fon mal varlıklarının portföy saklama kuruluşlarında saklandığı hatırlatıldı. Atlas Portföy, “Önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır” ifadelerini kullandı.

Tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin mevzuat çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve şirketin resmi internet sitesi üzerinden yatırımcılar ve kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca sosyal medyada yer alan ve şirketi zedeleyici nitelikteki haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.