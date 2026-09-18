SPK finans sektöründe faaliyet gösterenler ve yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Kurumun teşkilat yapısı, görevleri ve yönetim kadrosu araştırılıyor. Peki, SPK nedir? SPK başkanı ve üyeleri kimdir?

SPK NEDİR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. İlk olarak 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş olup, günümüzde faaliyetlerini 6362 sayılı güncel Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.

Kurumun temel amacı; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını düzenlemek ve tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını korumaktır.

SPK BAŞKANI VE ÜYELERİ KİMLERDİR?

Kurul başkanı beş yıl için seçilir. Yönetim kadrosunda yer alan isimler şunlardır:

Mahmut SÜTCÜ - Kurul Başkanı

Ahmet AKSU - Kurul İkinci Başkanı

Enver USCA - Kurul Başkan Vekili

Yusuf SÜNBÜL - Kurul Üyesi

Mutlu AKIN - Kurul Üyesi

Bülent Murat HAHOLU - Kurul Üyesi

Elif Gülşah GÜRLEK - Kurul Üyesi

SPK TEMEL GÖREVLERİ NELER?

Yatırımcıların haklarını korumak ve piyasanın adil işleyişini sağlamak hedefiyle hareket eden Kurulun başlıca görevleri şunlar:

Sermaye piyasalarının ve kurumlarının işleyiş kurallarını belirlemek ve denetlemek.

Piyasadan fon kullanan şirketlerin belli kurallara uygun olarak en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak.

Sermaye piyasasına yatırım yapan tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarını güvence altına almak.

Piyasaların adil, şeffaf ve etkin çalışmasını kanun, yönetmelik ve tebliğler aracılığıyla gözetmek.

SPK HİZMET BİRİMLERİ NELER?

Kurulun organizasyon şeması daire başkanlıkları şeklinde dağınık olarak ana hizmet, danışma ve yardımcı birimlerden oluşur:

a) Ana Hizmet Birimleri:

Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Bağımsız Denetim ve Değerleme Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Denetleme Dairesi Başkanlığı

Finansal Teknolojiler Dairesi Başkanlığı

Katılım Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanlığı

Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Dairesi Başkanlığı

Yatırım Fonları Dairesi Başkanlığı

Yatırım Ortaklıkları Dairesi Başkanlığı

b) Danışma Birimleri:

Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

c) Yardımcı Hizmet Birimleri:

Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı