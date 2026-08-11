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Sporcu sağlık raporlarında yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Sporcu sağlık raporlarında yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

11.08.2026 08:59:00
Güncellenme:
DHA
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Sporcu sağlık raporlarında yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

Sporcu Sağlık Raporları Yönetmeliği Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile sporcuların lisans işlemleri kapsamında sağlık raporu alma süreçlerinin daha hızlı ve kolay hale getirilmesi hedefleniyor.
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Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında; sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilecek. Sağlık değerlendirmeleri sonucunda herhangi bir sağlık riski veya şüpheli bulgu tespit edilen kişiler, gerekli değerlendirme ve ileri tetkiklerin yapılabilmesi amacıyla uzman hekime yönlendirilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ BRANŞLARDA LİSANS İŞLEMLERİ KOLAYLIĞI

Belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak bireyler, e-Nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanı ile hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek.

RAPORLAR 3 YIL GEÇERLİ OLABİLECEK

Yönetmelik ile sporcu sağlık raporu, hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek.

Kişinin beyanı üzerine veya spor faaliyetine katılım sağlanacak kurum ve kuruluş tarafından sağlık durumunda değişiklik olduğu tespit edildiğinde ve gerekçesi belirtilerek talep edilmesi halinde, bu süreler beklenmeden sporcu sağlık raporu veya sağlık durum belgesi yeniden düzenlenebilecek.

ENGELLİ SPORCULAR İÇİN ZORUNLULUK OLMAYACAK

Düzenleme ile engelli sporcuların lisans işlemlerinde ayrıca sağlık raporu alma zorunluluğu olmayacak, engelli sporcular, mevcut sağlık kurulu raporları ile lisans işlemlerini gerçekleştirebilecek

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