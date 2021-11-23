Sri Lanka'da feribot alabora oldu, en az 6 kişi yaşamını yitirdi

23 Kasım 2021 Salı, 15:35

Sri Lanka'nın Kurinchakeni kentinden ülkenin doğu kıyısındaki Kinnaya kasabasına giden bir feribot alabora oldu. İsminin açıklanmasını istemeyen bir polis memuru ve bir hastane çalışanın açıklamasına göre alabora sonucu 4'ü çocuk en az 6 altı kişi yaşamını yitirdi. Polis sözcüsü Nihal Thalduwa, 14 kişinin kurtarılarak yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını doğruladı. 8 mürettebattan oluşan donanma ekibinin kayıp kişileri aramaya devam ettiği bildirildi.

Sky News'un haberine göre, polis sözcüsü, alabora olduğunda feribotun bir lagünün karşısındaki bir okula öğrenci ve öğretmen taşıdığını söyledi. Fotoğraflar, polis ve donanma mensuplarının olay yerinde, insan kalabalığının ise kıyı şeridinde durduğunu gösteriyor. Kaza anında feribotta kaç kişinin olduğu veya geminin devrilmesine neyin sebep olduğu bilinmiyor.

Sri Lanka'da birçok yerleşimin köprülerle birbirine bağlı olması sebebiyle feribot kazaları nispeten nadir olduğunu belirten sosyal aktivist Naazik Majeed'e göre, Kurinchakeni ve Kinnaya kasabalarını birbirine bağlayan köprü onarım için kapatılmıştı ve insanlar da bu durumda nehri geçmek için ilkel tekneleri kullanmak zorunda kaldı.

Bazı şehir sakinleri kaza için yetkilileri suçladı ve lastik yakarak çevredeki devlet dairelerini protesto etti.