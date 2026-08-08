SSÇ düzenlemesinde teklifin 6 maddesi daha kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi. Düzenlemeyle aile kurumunun ve özellikle çocukların korunması hedeflenirken, çocuk hükümlülerin infaz süreçlerine ilişkin önemli değişiklikler getirildi.

AİLE HUKUKU CEZALARI ARTIRILDI

Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle, aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiye öngörülen hapis cezasının alt sınırı 3 aya çıkarılırken, üst sınırı 2 yıla yükseltildi. Hamile eşini veya birlikte yaşadığı kadını çaresiz durumda terk eden kişiye verilecek cezanın sınırı 6 aydan 2 yıla kadar çıkarıldı. Bu fiiller nedeniyle çocuğun ağır yaralanması veya ölümü halinde şikayet aranmaksızın ceza yarısından 2 katına kadar artırılacak.

Ayrıca, velayet hakkı kaldırılmış olsa bile sarhoşluk, uyuşturucu kullanımı veya onur kırıcı davranışlar nedeniyle çocuğun sağlık ve güvenliğini tehlikeye sokan ana veya babaya verilecek hapis cezası 1 yıldan 3 yıla kadar yükseltildi.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER İÇİN YENİ İNFAZ SİSTEMİ

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, çocuk hükümlülerin hapis cezalarının infazına önce çocuk kapalı ceza infaz kurumlarında başlanacak, iyi halli olduklarının tespit edilmesi halinde eğitimevlerine ayrılmaları sağlanacak. 12-18 yaş grubu çocuklar, cinsiyet, fiziki gelişim ve suç türlerine göre kapalı ceza infaz kurumlarının ayrı bölümlerinde barındırılacak.

Çocuk eğitimevine ayrılma kararı, idare ve gözlem kurulu tarafından psikolog, pedagog, öğretmen ve Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu'ndan görevlendirilecek avukatın da katılımıyla en geç 3 ayda bir yapılan değerlendirme sonucunda verilecek. Olumsuz değerlendirilen çocuk hükümlüler 6 ayı geçmemek üzere yeniden değerlendirilecek.

DOĞRUDAN EĞİTİMEVİNE ALINACAKLAR

Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az, taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az hapis cezası alan çocuk hükümlülerin cezaları doğrudan çocuk eğitimevlerinde infaz edilecek. AKP'nin kabul edilen önergesiyle, terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamındaki suçlar bu kapsamdan çıkarıldı.

BIÇAK TAŞIMA VE SATIŞINA YASAK

Kabahatler Kanunu'na eklenen yeni maddeyle, ruhsatsız her tür bıçak ve kesici aletlerin satışı ve sergilenmesi, 18 yaşından küçüklere satılması ve çocuklar tarafından taşınması yasaklandı.

15 YAŞ ALTI İÇİN SOSYAL İNCELEME ZORUNLULUĞU

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, 15 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında sosyal inceleme yaptırılmaksızın düzenlenen iddianameler, mahkeme tarafından 15 gün içinde Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edilecek.

KOŞULLU SALIVERİLME HESABINDA DEĞİŞİKLİK

Kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu imal ve ticareti ile örgüt kurma suçları hariç olmak üzere, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, koşullu salıverilme hesabında 2 gün olarak dikkate alınacak.

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.