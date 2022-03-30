Statlar yapıldı, takımlar yıkıldı

30 Mart 2022 Çarşamba, 13:41

Uzun süren yorucu bir kışın ardından, doğa ana baharı karşılamaya hazırlanırken, Ege futbolunda hazan mevsimi kapıda. Biri iki takım dışında, hangi lige bakarsanız bakın çöküş var. Yılların camiaları çöküntülerin altında kalmamanın zorlu, ama çok zorlu uğraşı içinde.

Süper Lig'de Altay ve Göztepe tehlikeli bölgede. TFF 1.Lig'de Altınordu ve Denizlispor doğrudan ateş çemberinde, Balıkesirspor çoktan havlu atmış, Menemen ise tehlikeden iki adım (4 puan) ötede.

2. Lig Beyaz Grup'ta, Türkiye Kupası Şampiyonu, bir zamanların Süper Lig fırtınası Akhisarspor tehlikeli bölgeden yeni çıktı, ama sadece bir puan yukarıda. 2.Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor onca çabasına, gelip giden teknik adamlara karşın tehlikeden sıyrılabilmiş değil.

3.Lig'de de Ege'den kurban çıkma olasılığı var. Bergama Belediye son haftalardaki atağı ile kendine emin bir yer bulurken, 2.Grup'ta bir dönemler play off'a kadar tırmanan yiğit köy takımı Kızılcabölük sadece şekil olarak, bir puan farkla tehlike çizgisinin dışında. İzmir'in en eski kulübü Karşıyaka son haftalardaki atağı ile play off için umutlanır olsa da Çankaya karşısındaki son 2 puan kaybı ile tehlike çizgisinin sadece 7 puan ötesinde bulunuyor. Çarşamba maçlarının ardından durum çok da değişecek gibi görünmüyor.

Umut veren, üst lig için mücadele eden iki üç takım kaldı Ege'de. 2. Lig'de Bodrumspor ve Bucaspor, 3. Lig'de Fethiyespor. Ege'nin Süper Lig umudu Manisa FK için zirve bir hayli uzakta.

Alsancak Stadı'nın yıkılmasıyla İzmir Futbolu büyük yara almıştı. Atatürk Stadı'nın futbol için elverişsiz "olimpik" havasında deplasman takımları için rahat ortamda, ama ev sahibi takımlar için eziyet sınavında maç oynamak zorunda kalmıştı İzmir takımları... Ya da göçebeye dönmüşlerdi. Örneğin Göztepe ta Bursalar'a kadar gitmişti maç oynamak için.

Dönemin Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın ve adı verilen Aziz Başkan'ın üstlendiği, amatör bir amaçla yapılıp sonra geliştirilen Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın yapımı yaraya merhem oldu. Buradan Göztepe Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de maçlarını oynadı.

Göztepe yıllar sonra resmi bir Milli maça dahi ev sahipliği yapabilecek yeterlilik ve güzellikte Gürsel Aksel Stadı'na kavuşurken, uğrunda siyah beyazlı kulüple birlikte İZVAK'ın çok savaşım verdiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı da hizmete girdi.

Karşıyaka Stadı için anlaşma sağlandı, top şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde.

Ne ilginçtir ki diptekilerden Akhisarspor da stat konusunda bir hayli çile yaşamış, Manisa 19 Mayıs Stadı'na taşınmak zorunda kalmıştı.

Manisa'daki Süper Lig Stadı şimdi kendi haline terkedilmiş kaderini beklerken, Manisaspor da amatörün yolunu tuttu. Akhisar'da stat hizmet vermeye devam ediyor, ama takım Türkiye Kupası Şampiyonluğu'ndan uçurumun kenarına geldi.

Bir zamanlar Türk Futbolu'na damga vuran İzmirspor amatörden çıkamıyor. Muğlaspor Süper Amatör'e dönmemek için kritik iki haftayı değerlendirmek zorunda, yine de önünde baraj maçı var. Aydınspor ise amatörün alt kademelerinden ayağa kalkmanın çabası içinde başırı ile yukarılara tırmanmaya çalışıyor.

Sözün kısası Egeli futbolseverlere rahat yüzü yok sizin anlayacağınız. Statlar yapıldı, bu kez takımlar yıkıldı. Ekonomik kriz içinde yeterli kaynaklara sahip olamamak ve kendi çevresinden destek bulamamak Ege takımlarının en önemli sorunlarından biri. Yıllarca halının altına süpürülen daha birçok neden var da bu satırlara sığacak gibi değil. Futbolun yaşadığı kaos ortamında Egeliler hem saha içinde, hem saha dışında yapayalnız. MHK'nin durumu ortada, Egeliler aleyhine çalınan hatalı (!) düdükler de...

Ege Futbolu karanlık bir tünelin ucunda. Egeliler bu tünelden çıkamazsa, başta Süper Lig olmak üzere ligler "İstanbul Mahalli Küme" lere dönüşecek. Yine siyasi rüzgarı arkasına alan, varsıl kulüpler futbolun keyfini sürerken biz Egeliler de uzaktan baka kalacağız. Birlik olup, sorunları gerçekçi bir şekilde masaya yatırmazsak, günü birlik değil geleceğe yönelik çözümler üretip, mali yapıyı iyi kontrol etmezsek olacağı bu.

Acı ama gerçek.