STK’ler ve meslek odalarından hak ihlallerine tepki

10 Aralık 2021 Cuma, 15:47

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla 10 Ekim Anıtı önünde toplanan kurumlar adına ortak açıklamada bulunan İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ayşe Kaymak, “Tüm zorluklara karşın ihlalleri belgeleyip, raporlayarak görünür kılmaya, cezasızlıkla mücadele etmeye ve insan haklarına saygıyı yükseltmeye devam edeceğiz” derken, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise parti binasında yaptığı açıklamada “Tek adam rejiminin tüm çabalarına rağmen saklayamadığı açlık ve yoksulluk, 2021 Türkiye’sinin en önemli insan hakkı sorunudur” dedi.

İzmir Barosu İnsan Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Kaymak, İzmir’deki kurumlar adına yaptığı açıklamada, ülkede gerek siyasi, gerekse toplumsal alanda çok sayıda hukuksuzluk yaşandığına dikkat çekerek, “Türkiye 2016 yılından bu yana önce doğrudan, 19 Temmuz 2018 tarihinden itibaren de resmen kaldırıldığı söylense de yapılan pek çok düzenleme ile süreklilik kazandırılan bir OHAL rejimi ile yönetilmektedir. Siyasal iktidar salgının olağanüstü niteliği ile OHAL’i birbiriyle ilişkilendirerek erkini daha da merkezileştirip toplum üzerindeki baskı ve kontrolünü arttırmıştır. 2021 yılında ülkede yüksek sayıda yaşam hakkı ihlalleri yaşanmıştır. Türkiye’nin BM tarafından gri listeye alınması esasında insan hakları ihlallerinin ne denli arttığını da göstermektedir. Tüm zorluklara karşın ihlalleri belgeleyip, raporlayarak görünür kılmaya, cezasızlıkla mücadele etmeye ve insan haklarına saygıyı yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi de 10 Aralık nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. İzmir’de milletvekilleri, meclis üyeleri ve ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulunan İl Başkanı Deniz Yücel, “İnsan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi ilkelerinin egemen olduğu; hak ihlallerinin olmadığı, eşit ve özgür bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Dünya İnsan Hakları Günü adına yaraşır bir şekilde, coşkuyla kutlanacak” ifadelerini kullandı.