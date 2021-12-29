Stratonikeia Antik Kenti'nde zeytin hasadı başladı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde tarihi asırlar öncesine dayanan zeytin hasadı başladı.
Muğla'da yöre halkının "yeşil altın" olarak adlandırdığı zeytini çiftçiler, hasat makinesi ve tırmık aracılığıyla ağaçtan toplayarak kasalara dolduruyor.
Tarihi dokular arasında zeytinlerini toplayan vatandaşlar, ürünlerinden elde ettikleri verimden ve fiyattan memnun.
Antik kentte zeytin hasadı yapan Nevcehan Erdoğan, zeytinciliğin en büyük gelir kaynaklarından biri olduğunu söyledi.
Zeytini makine değdirmeden elleriyle topladıklarını anlatan Erdoğan, "Aroması ve mineralleriyle sağlığa yararlı şekilde üretiyoruz. Bu sene zeytinyağı da iyi fiyattan satılıyor. Antik kentte zeytin hasadı yapmak ayrı bir duygu. Turistler de bizi izliyor." dedi.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Stratonikeia Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları da ara vermeden devam ediyor.
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