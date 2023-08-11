Su ararken gaz borusunu patlattılar: Alan alev alev yandı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde su için sondaj yapılırken, doğalgaz borusu patladı. Borunun patlaması sonrasında alanda yangın çıktı.
Süleymanpaşa bağlı Hürriyet Mahallesi'nde su için sondaj çalışması yapılırken, sondaj makinesinin kazı yaptığı alanda doğalgaz borusu patladı.
Borunun patlamasıyla sürtünmeye bağlı olarak yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu alevlere müdahale çalışması başlatıldı. Doğalgaz ekipleri de alana gelerek bölgedeki doğalgazı kesti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yangında sondaj makinesinde ve gaz borusunda hasar oluşurken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan ise borudan dışarı çıkan doğalgazın sıkışıp sonraki aşamalarda olumsuz bir duruma mahal vermemesi için söndürme çalışmasını kontrollü bir şekilde yaptı.
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