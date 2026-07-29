Suç duyurusunda ‘biraz günah işleyelim’ mesajı yer aldı: İhraç edilen öğretim görevlisi göreve iade edildi

İhraç edilen öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu hakkında bir öğrencinin taciz iddiasıyla yaptığı suç duyurusu sonrası üniversite ve YÖK tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah’ın haberine göre öğrencinin ifadesinde, uzaktan eğitim döneminde öğretim görevlisinin kendisini odasına davet ettiği ve burada kişisel konular üzerinden konuşmalar yaptığı iddia edildi.

"BİRAZ GÜNAH İŞLEYELİM" MESAJI SUÇ DUYURUSUNDA

İddiaya göre Senemoğlu, öğrenciye psikoloji ve rüya tabirleri eğitimi aldığını söyleyerek özel hayatıyla ilgili konuşmak istedi. Öğrencinin suç duyurusunda yer alan ifadelere göre Senemoğlu, daha sonra öğrenciye “Baş başa dağlara, kırlara gidelim. Çimlere uzanalım, biraz günah işleyelim” dedi. Öğrenci, bu sözler üzerine odadan ayrıldığını belirtti.

DAHA ÖNCE ÜÇ KEZ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIĞI İDDİASI

Öğrencinin yaşananların ardından şikâyetçi olması üzerine başlatılan süreçte, Senemoğlu’nun geçmiş yıllarda da bazı öğrencilerin şikâyetleri nedeniyle üç kez görevden uzaklaştırıldığı öne sürüldü. Ayrıca hakkında farklı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

YÖK tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Senemoğlu, 24 Nisan 2026 tarihinde görevinden ihraç edildi. Karara itiraz eden Senemoğlu’nun açtığı dava ise Çanakkale İdare Mahkemesi’nde sonuçlandı ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.