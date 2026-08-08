Suç oranları alarm veriyor: Sadece bir operasyonda 104 aranan şahıs yakalandı!

Son dönemde ülke genelinde artan asayiş olayları, şiddet vakaları ve ruhsatsız silahlanmadaki önlenemez yükseliş, vatandaşın güvenlikle ilgili endişelerini giderek derinleştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından yansıyan adli vakalar toplumda "suç her yere yayılıyor" algısını güçlendirirken; son olarak Kayseri'de yapılan kapsamlı asayiş uygulaması, tehlikenin ulaştığı boyutu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Sadece tek bir kentte, tek bir operasyonda ortaya çıkan bilanço, Türkiye genelindeki suç dalgasının büyüklüğünü kanıtlar nitelikte.

636 POLİS SAHAYA İNDİ, 23 BİN KİŞİ SORGULANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; genel asayişin, kamu düzeninin ve mevcut huzur ile güven ortamının devamının sağlanması amacıyla dev bir operasyon için düğmeye bastı. "Şehit Murat Akpınar - 12" adı verilen eşzamanlı huzur ve asayiş uygulamalarına tam 636 personel katıldı. İl genelinde belirlenen 54 noktada kuş uçurtmayan güvenlik güçleri, geniş çaplı denetimler yaptı. Bu denetimler sırasında 23 bin 525 kişi sorgulanırken, 9 bin 342 araç ayrıntılı bir şekilde arandı.

100'ÜN ÜZERİNDE ARANAN YAKALANDI

Uygulamanın sonuçları sokaklardaki tehlikenin boyutunu ortaya koydu. Yapılan GBT sorgulamaları ve kontrollerde, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan tam 104 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca 23 yoklama kaçağı şahsa da gerekli yasal işlemler uygulandı.

CEPHANELİK VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Asayiş uygulamasında ele geçirilen suç unsurları, bireysel silahlanma ve madde bağımlılığı tehlikesinin sokak aralarına kadar nasıl sızdığını bir kez daha kanıtladı. Ekiplerin yaptığı aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 17 adet fişek ve 2 adet maksat dışı bıçak ele geçirildi. Silahların yanı sıra, zehir tacirlerine de darbe vurularak çeşitli miktarlarda narkotik madde ile 40 adet uyuşturucu hap yakalandı.

TRAFİKTE DE KURAL TANIMAZLIK SÜRÜYOR

Denetimlerin trafik ayağında da durum farksızdı. Binlerce aracın kontrol edildiği uygulamada, kural ihlali yapan 672 araç ve sürücüsüne çeşitli trafik suçlarından cezai işlem tatbik edildi. Tehlike arz eden ve kurallara uymayan 34 araç ise trafikten men edildi.

EMNİYET'TEN KARARLILIK MESAJI

Toplumun huzurunu tehdit eden bu geniş çaplı suç tablosunun ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden ise mesaj geldi. Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin tavizsiz süreceğini vurgulayarak yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir."