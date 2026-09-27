Suç örgütü lideri Barış Boyun’un ağabeyi Zafer Boyun cezaevinde hayatını kaybetti

Yeni nesil suç örgütü liderlerinden Barış Boyun'a yönelik yürütülen davalarda adı geçen ağabeyi Zafer Boyun, cezaevinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Boyun, sabah saatlerinde rahatsızlandı. İlk belirlemelere göre; kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Zafer Boyun, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİ

Gazeteci Hatice Aksu'nun aktardığına göre; cezaevinde hayatını kaybeden Zafer Boyun’un cansız bedeni, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi ve gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

DALTONLAR DAVASINDA YARGILANMIŞTI

Zafer Boyun’un adı, Barış Boyun liderliğindeki yapılanmaya ilişkin soruşturma ve iddianamelerde de geçmiş; örgüt içindeki silah ticaretinden sorumlu isimlerden biri olduğu öne sürülmüştü.

Zafer Boyun, 362 sanıklı ve kamuoyunda “Daltonlar davası” olarak bilinen dosyada örgüt yöneticilerinden biri olarak yargılanmıştı. Mahkeme, Boyun’u 6’sı ağırlaştırılmış olmak üzere toplam 12 kez müebbet hapis cezasına ve farklı suçlardan toplam 681 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Söz konusu davada Barış Boyun’un da aralarında bulunduğu bazı sanıkların dosyaları, yakalanamamış olmaları nedeniyle ayrılmıştı.