Suit otelde yangın paniği
Antalya’da bir süit otelin bodrum katında bulunan odalarında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi'ne bağlı Altınkum Mahallesi'ndeki bir suit otelin çalışanları koridorda dumanları fark etti. İşletme sahipleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi. İhbarla verilen adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bodrum katta bulunan odalardan birisinden başladığı tespit edilen yangın nedeniyle oluşan duman otelin önemli kısmını etkilerken otel çalışanları ve misafirler oteli tahliye etti.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülürken, ekipler soğutma çalışmasının ardından duman tahliyesi yaptı. Elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen yangında otel çalışanları veya müşterilerden bir olumsuzluk olmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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