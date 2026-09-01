Şükran Soner'i kaybettik: Basın meslek örgütleri, siyasiler ve sendikalardan taziye mesajları

Cumhuriyet gazetesinin usta yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın (TGS) ilk kadın genel başkanı Şükran Soner, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. 1946 yılında dünyaya gelen ve gazeteciliğe 1966 yılında Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başlayan Soner, 60 yıla yakın meslek yaşamı boyunca emeğin, işçi haklarının ve basın özgürlüğünün simge isimlerinden biri oldu.

EMEĞİN VE ÖRGÜTLÜ MÜCADELENİN ÖN SAFLARINDAYDI

Genç yaşlarından itibaren hazırladığı işçi ve eğitim sayfalarıyla dikkat çeken Şükran Soner, yalnızca haber takip etmekle kalmayarak sendikal ve sivil toplum mücadelesinin daima içinde yer aldı. İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği, Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi birçok sosyal kurumun kuruluşunda aktif rol oynadı ve yönetim kademelerinde görev aldı. Cumhuriyet gazetesinin maruz kaldığı her zorlu dönemde gazete ilkelerinden ve yayın çizgisinden taviz vermeyerek dik bir duruş sergiledi.

BASIN MESLEK ÖRGÜTLERİ, SİYASİLER VE SENDİKALARDAN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Usta gazeteci Şükran Soner'in vefatının ardından basın meslek örgütleri, siyasetçiler ve emek temsilcileri taziye mesajları yayımladı:

TÜRKİYE GAZETECİLER SENDİKASI (TGS)

"74 yıllık Sendika tarihimize ilk kadın başkan olarak geçen Şükran Soner'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesinin, sendikamızın, 60 yıldır emek verdiği Cumhuriyet Gazetesi'nin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ (TGC)

"Değerli önceki Onur Kurulu Üyemiz Şükran Soner’in vefat ettiğini öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz. Başarıyla uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak mesleğine hizmet eden Şükran Soner’i hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ (İGC)

"Uzun yıllar Türk basın sektörüne hizmet veren, sendikal örgütlenmede çabaları olan Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Soner’in ölümünün ardından yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı diliyor, Şükran Soner’i saygı ve özlemle anıyoruz.”

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ (ÇGD)

"Meslek hayatı boyunca emeğin ve emekçinin sesi olmuş, basın çalışanlarının örgütlü mücadelesinin ön saflarında yer almış deneyimli gazeteci Şükran Soner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

BİRLEŞİK METAL-İŞ GENEL BAŞKANI ÖZKAN ATAR

"60 yıllık gazetecilik yaşamı boyunca kalemini emekten, demokrasiden yana kullandı. Biz işçilerin ve sendikal mücadelenin sesini duyurdu, emeğin hafızasını tuttu. Anısını emek ve demokrasi mücadelemizde yaşatacağız."

DİSK GENEL BAŞKANI ARZU ÇERKEZOĞLU

"Gazeteciliği yalnızca haber vermek değil, tarihi ve gerçeği kaydetmek, toplumun hafızasını oluşturmak olarak gören Şükran Soner’i, Şükran Abla’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Meslek hayatı boyunca emeğin, işçilerin ve sendikal mücadelenin yanında duran Şükran Soner, onurlu gazeteciliğin, emek haberciliğinin, işçi sınıfının simge isimlerinden biri oldu.

DİSK davasının kamuoyunda bilinmesinde, belgelerle arşivlenmesinde, dava takibinde gazeteciler büyük bir rol oynadı. Bu döneme tanıklık eden gazetecilerden olan Şükran Abla ve gazetesi Cumhuriyet, davayı gün gün izledi. Şükran Abla, o günlerde yaptığı haberleriyle, arşiv niteliği taşıyan çok değerli bir gazetecilik mirası bıraktı. DİSK Tarihi 3 kitabının mimarlarından oldu. DİSK davasından bugüne uzanan gazetecilik yaşamı boyunca, işçi sınıfının ve DİSK’in mücadele hafızasını oluşturdu.

İşçi sınıfına katkısı yalnızca DİSK davasıyla da sınırlı değildi. Son ana kadar işçi sınıfını, direnişleri, mücadelesini izlemeye ve yazmaya devam etti.

Şükran Soner’in bizlere, işçi sınıfına ve DİSK’e bıraktığı mirası her zaman mücadelemize ışık tutacaktır.

DİSK olarak Şükran Soner’in ailesine, Cumhuriyet gazetesine ve tüm basın emekçilerine başsağlığı diliyoruz. "

DİSK ESKİ GENEL BAŞKANI RIDVAN BUDAK

"Türkiye işçi sınıfının başı sağ olsun .12 Eylül’ün zor günlerinde yargılanma sürecinde sanki o davanın bir parçasıymış gibi bütün duruşmalarda bizimle birlikte oldu ,eşlerimize çocuklarımıza ailelerimize moral verdi teselli etti. Bir tek gün bile davaya gelmemezlik yapmadı. Hepimizin savunmalarını kamuoyuna etkin bir biçimde nakletti ,onun usta kalemi sayesindeDİSK davası kamuoyunun vicdanında beraat etti. Sonra da sahiden beraat etti Diskin mal varlıkları iade edildi bunlarda en büyük emek Şükran ablanındır.

Türkiye işçi sınıfının başı sağ olsun."

DİSK ESKİ GENEL BAŞKANI SÜLEYMAN ÇELEBİ

"12 Eylül darbesinin karanlığında, DİSK Davası’nı başından sonuna kadar bir gün bile aksatmadan izleyen; bizim tanımımızla DİSK Davası’nın “tutuksuz sanığı”, İşçi Sınıfının Şükran Ablası’nı uğurluyoruz…

Yazılarıyla, tanıklıklarıyla ve onurlu duruşuyla ömrünü emekçilerin sesini duyurmaya adayan Şükran Soner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

1977 1 Mayıs’ından Kemal Türkler’in katledilmesine, 12 Eylül darbesinden DİSK Davası’na kadar işçi sınıfının tarihine ve nice mücadeleye tanıklık etti. Kalemini hiçbir zaman sermayenin, zorbalığın ve haksızlığın yanında değil; emekçinin, ezilenin ve hakkını arayanların yanında kullandı.

Yaklaşık 60 yıl boyunca Cumhuriyet gazetesinde emekten, demokrasiden, özgürlükten ve laiklikten yana yazılarıyla iz bıraktı. Onun kalemi, işçi sınıfının hafızasına düşülmüş güçlü bir kayıt; mücadele tarihimize bırakılmış onurlu bir mirastır. Şükran Soner’in ardından yalnızca yazıları kalmadı. Onurlu gazetecilik kaldı. Emekten yana saf tutmak kaldı. Gerçeğin peşinden gitmek kaldı. Ve işçi sınıfının mücadelesine tanıklık eden kocaman bir hafıza kaldı. Şükran Abla’yı uğurlarken; ailesinin, Cumhuriyet ailesinin, emek ve sendika dünyasının, dostlarının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Şükran Abla’nın kalemi susmuş olabilir; ama emekçilerin mücadelesindeki sesi yaşamaya devam edecek. Işıklar içinde uyusun."

ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ (ÇYDD)

"Yaşamı boyunca demokrasi ve insan haklarından yana duruşuyla belleğimizde yer edinen değerli kalem Şükran Soner’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

YENİ PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ALİ MAHİR BAŞARIR

"Cumhuriyet Gazetesi’nin değerli yazarı, emek mücadelesinin öne çıkan kalemi Şükran Soner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum."

SOL PARTİ MYK ÜYESİ ALPER TAŞ

"Kalemiyle, yüreğiyle her daim emeğin, ezilenin yanında yer alan hak ve adalet yürüyüşçüsü Şükran Soner ablamız sonsuzluğa göç etti. Gönüllerde yaşayacak."

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI SİNEM DEDETAŞ

"Türk basınının önemli isimlerinden, TGS eski genel başkanı Şükran Soner'e Allah'tan rahmet, sevenlerine ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum."

YENİ PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK

"İşçi sınıfının Şükran Ablası, Cumhuriyet Gazetesi’nin değerli yazarlarından Şükran Soner’i kaybettik.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet Gazetesi’ne başsağlığı diliyorum.

Kalemini emeğin hakkından yana kullanan gazeteciler, Şükran Ablayı unutmayacak!"

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ (HKP)

"“İşçinin Evreni” köşesiyle yıllardır işçiden, emekçiden, ezilenden, sömürülenden yana düşünüp yazılar yazan Şükran Soner’i kaybettik. Artık yazılarıyla, anılarıyla işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin, sömürülenlerin hak arama mücadelesinde yaşamaya devam edecek.

Şükran Soner, ne 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün en azgın günlerinden DİSK Davasını izleyip on binleri bilgilendirmekten vazgeçti ne de AKP’giller’in 24 yıllık Ortaçağcı Gericiliğin rüzgarlarını en sert estirdiği günlerde emekçi halktan yana saf tutmaktan vazgeçti.

Halkın Kurtuluş Partisi olarak kalemini, gazetecilik şerefini, insanlık onurunu satmayan Şükran Soner’in bedence kaybı nedeniyle ailesine, Cumhuriyet Gazetesine ve emekçi halkımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz."

ZAFER PARTİSİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI NAZİF OKUMUŞ

"Türk basını; hayatını mesleğine ve meslek ilkeleri çerçevesinde hedeflerine odaklamış çalışkan ve emektar bir mensubunu kaybetti. Şükran Soner’in vefatıyla; yarım asrı çokça aşan bir emeğin zengin hafızasından da yoksunlaşacağız.

Mesleğiyle emeği, emekle hedefleri kişilikli ve kimlikli şekilde omuzlayan Şükran Soner’e rahmet, Cumhuriyet ailesine ve basın dünyasına başsağlığı dileriz."

ALTMIŞ SEKİZLİLER BİRLİĞİ VAKFI ÜYELERİ VE ESKİ YÖNETİCİLERİ MUSTAFA ZULKADİROĞLU,NAMIK KEMAL BOYA, MEHMET ATAY, GÖKALP EREN, HAŞMET ATAHAN.

"Sevgili arkadaşımız yoldaşımız işçi dostu Şükran Soner'in aramızdan ayrılışını üzüntüyle öğrendik. Yıldızlar yoldaşı olsun. Hep sevgiyle saygıyla anacağız."

ANKARA CUMOK

"Üzgünüz! Gazetemizin yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, emek ve insan hakları mücadelesinin ve hepimizin Şükran Ablası, emekçinin basındaki sesi ŞÜKRAN SONER’i (1946-01.09.2026) yitirdik. Cumhuriyet çınarımız ışığımız olmaya devam edecek! Ailemizin başı sağ olsun!"

TUTUKLU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI RESUL EMRAH ŞAHAN

"Ömrünü emeğin, insan haklarının ve özgür basının mücadelesine adayan Cumhuriyet’in çınarı Şükran Soner’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Ardında yarım asrı aşan bir gazetecilik emeği ve onurlu bir mücadele bıraktı. Ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesi ailesine başsağlığı diliyorum. Işıklar içinde uyusun."

TUTUKLU BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI DR. HASAN AKGÜN

"60 yıllık meslek hayatıyla Türk basınına büyük emek veren, Cumhuriyet gazetesinin kıdemli yazarı, gazeteci-yazar Sayın Şükran Soner’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Gazeteciliği boyunca emekten, demokrasiden, insan haklarından ve özgürlüklerden yana tavrıyla örnek olan Sayın Şükran Soner, kalemi ve mücadelesiyle daima hatırlanacaktır. Merhumeye Yüce Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm basın camiasını başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."