Şükran Soner'i yarın uğurluyoruz: İlk tören Cumhuriyet’te…

Gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.

ŞÜKRAN SONER ABLAMIZI UĞURLAYACAĞIZ...

Şükran Soner için ilk tören yarın saat 11.30'da Cumhuriyet gazetesinin İstanbul'da bulunan merkezinde yapılacak.

Soner, öğle namazı sonrası Şişli Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Eyüpsultan Mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞÜKRAN SONER KİMDİR?

1946 yılında dünyaya gelen Soner, gazeteciliğe 1966’da Cumhuriyet gazetesinde muhabir olarak başladı.

Genç yaşında hazırladığı işçi ve eğitim sayfaları ile dikkat çeken Soner, ilerleyen yıllarda bu alanda yalnızca haber yapmakla kalmayarak sendikal mücadelenin öncülerinden oldu.

İnsan Hakları Derneği, Ada Dostları Derneği, Ekonomik Toplumsal Tarih Vakfı gibi sosyal örgütlenmelerde kuruculuk yaptı. Yönetimlerinde uzun süre görev aldı.

Cumhuriyet gazetesinin maruz kaldığı her gelişmede gazete ilkelerinden yana pozisyon aldı.

Meslek örgütleri içinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası üyeliğinin yanı sıra TGS’de yönetim organlarında da görev alan Soner, 1970’li yıllarda iki dönem TGS Genel Eğitim Sekreterliği yaptı.

1999 genel kurulunda yönetime yeniden girerek TGS Genel Başkan Vekili ve 2001 genel kurulunda TGS Genel Başkanı seçildi.