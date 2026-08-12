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Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

12.08.2026 00:53:00
Güncellenme:
AA
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Sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

Van'ın Muradiye ilçesinde sulama kanalına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Iğdır'dan ailesiyle gezmek için Muradiye'nin Kandahar Mahallesi'ne gelen 4 yaşındaki Deniz Asaf Paçin, piknik yaptıkları sırada ailesinin yanından uzaklaştı.

Kendisinden bir süre haber alınamayan Paçin'in sulama kanalına düştüğünü fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Paçin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Paçin'in cenazesi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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