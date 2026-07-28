Sulama kanalına düşen Süleyman, yaşam mücadelesini kaybetti

Yenişehir ilçesine bağlı Güvendere Mahallesi'ndeki sulama kanalında 19 Temmuz'da acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Süleyman Adıgüzel'in (5) sulama kanalına düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Adıgüzel, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Süleyman Adıgüzel, doktorların tüm çabasına karşın dün yaşamını yitirdi. Adıgüzel'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Güvercinlik Mahallesi'ndeki aile kabristanında defnedildi.