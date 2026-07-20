Sulama kanalında kayboldu: Çobanın cansız bedeni bulundu

Edinilen bilgilere göre, Başdeğirmen Mahallesi'nde serinlemek için sulama kanalına giren çoban Mecnun Demir'den (20) haber alınmaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD, Diyarbakır ve Batman'dan itfaiye dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonucu Demir'in cansız bedeni, kaybolduğu yerin yaklaşık 10 kilometre ilerisinde bulundu.
Gencin cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.