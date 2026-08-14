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Sulama kanalında kaybolmuştu... Acı haber geldi

Sulama kanalında kaybolmuştu... Acı haber geldi

14.08.2026 11:51:00
Güncellenme:
DHA
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Sulama kanalında kaybolmuştu... Acı haber geldi

Osmaniye'de dün sulama kanalında kaybolan 66 yaşındaki Ali Cin'in cansız bedeni bulundu. Kalp hastası olduğu belirtilen Cin'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Düziçi ilçesine bağlı Ellek beldesinde oturan kalp hastası Ali Cin (66), dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Cin’in yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

Dron destekli havadan ve karadan arama yapan ekipler bugün sabah saatlerinde sulama kanalında Ali Cin'in cansız bedenini buldu.

Acı haberi duyan yakınları bölgeye gelerek gözyaşı döktü. Kanala düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Cin'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #osmaniye

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