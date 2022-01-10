Süleyman Soylu: Bu yıl hedefimiz erkekler

10 Ocak 2022 Pazartesi, 16:29

Ankara'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı kapsamında 2021 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve 2022 yılı yol haritasını açıklamak amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

Balgat 75'inci Yıl Huzurevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

"CEZAYI ARTIRAN NEDENLER ARTIK BOŞANAN EŞİ DE KAPSIYOR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde 81 il ve 134 ilçe adliyesinde toplam 215 soruşturma bürosu kurulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bunlar çok somut gelişmelerdir ve bu konudaki çabaların bir sonucudur. Keza eğitim konusu da bu mücadelede temel araçlarımızdan biri. Bu hususta da son 2 yılda 751 hakim ve cumhuriyet savcısına aile hukukundan kaynaklanan davalar, 6284 sayılı kanun uygulamaları konularında eğitimler verilmiştir. Yine özellikle mağdur odaklı adalet buluşmaları çerçevesinde il buluşmaları yaparak bu konuda tüm tarafları bir araya getirip uygulamada sahadaki eksiklikleri de yerinde görüp, bu konuda atılacak adımları da atmaya devam ediyoruz. Bunun da yine olumlu neticeler vereceğine inanıyoruz. 4'üncü Yargı Paketi'nde bir düzenleme yapıldı. İnsan hakları eylem planında yer alan bir hedefti, sayın cumhurbaşkanımız tarafından mart ayında açıklandı ve temmuz ayında kanunlaştı. Böylece 14 Temmuz 2021'de yürürlüğe giren 4'üncü Yargı Paketi ile eşe karşı işlenen suçlarda cezayı artıran nedenler artık boşanan eşi de kapsamaktadır. Bu süre içerisinde mahkemelerce ağırlaştırılmış müebbet kararları verildi. Esas itibariyle verilen ceza elbette önemli ama bizim buradaki yaklaşımımız, 'Keşke kimse hiçbir şiddete maruz kalmasa, bunu önlesek.' Ana yaklaşımımızın bu olması önemlidir" dedi.

"BU YIL HEDEFİMİZ ERKEKLER"

İçişleri Bakan Süleyman Soylu da, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 2018 yılında Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) hayata geçirildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"KADES şu ana kadar yaklaşık 3 milyon 52 bin kadınımız tarafından indirildi. Bugüne kadar da 279 bin ihbar aldık ve bunların hepsine gidildi. Bunların 159 bini de gerçek ihbar. Yine 81 il merkezimizde 2019-2020-2021 eylem planı çerçevesinde aile içi şiddet ve kadına karşı şiddete yönelik; bunlarla mücadele büroları kuruldu. 2020 yılına yönelik eylem planı bizim için hem bir ödev hem de her safhasını takip edeceğimiz bir süreç olarak önümüzde durmaktadır. Birçok çıktımız var. Bu çıktıları arkadaşlarımız sayın bakanlarımızla paylaşacak. Biz bu meselede sayın cumhurbaşkanımızın aile içi şiddet ve kadına şiddet konusundaki sıfır toleransa yönelik ortaya koyduğu iradenin sonuçlanması için hep beraber insanlık adına, aile adına ve kadınlar adına; burada devletin bütün kabiliyeti ve kapasitesi ile elimizden geleni ortaya koyacağız"

Bakan Soylu ayrıca, kadının korunmasına yönelik çok büyük adımlar attıklarını ve atmaya da devam ettiklerini işaret ederek, "Biz bu yıl bir uygulama başlattık. Bu yıl hedefimiz erkekler. Adım adım Türkiye'deki bütün erkeklere aile içi ve kadına karşı şiddet konusunda neler yapmamaları gerektiğini anlatan bir çalışma başlatıyoruz" dedi.