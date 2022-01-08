Süleyman Soylu ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Eşini darbetti yine serbest kaldı

08 Ocak 2022 Cumartesi, 14:29

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile fotoğrafları olan Sadık Yıldırım, bu kez de Ankara’da eşinin, şiddet uyguladığı yönündeki şikayeti üzerine gözaltına alındı. Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yıldırım, savcılıkta verdiği ifadesinde eşi ile aralarında tartışma yaşandığını ancak şikayet edildiği gibi şiddet uygulamadığını öne sürdü.

Savcılık, şikâyetin devam etmesi nedeniyle Sadık Y.’yi ‘basit yaralama’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması için mahkemeye sevk etti. Savcılık ayrıca Sadık Y.’ye yönelik uzaklaştırma ve 2 ay süresince elektronik kelepçe takılması talebinde bulundu. Hakimlik, adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı Sadık Y. hakkında uzaklaştırma uygulanması ve elektronik kelepçe takılarak takip edilmesi yönünde karar verdi.

POLİSİ TEHDİT ETMİŞTİ

Yıldırım geçen yıl ağustos ayında, İzmir'in Bornova ilçesindeki yol kontrolü sırasında, aracında uyuşturucu madde ve silah bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti. Yıldırım, polis merkezine götürülürken kelepçeli fotoğrafını 'Kim aldırdı lan bizi, yol gidiyoruz diye çete mi olduk?' notuyla paylaştı. Serbest kaldıktan sonra da polis memurunun ismini yazdığı elinin fotoğrafı ile tehdit içerikli mesajlar yayınlamıştı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Sadık Yıldırım isimli kişinin Twitter hesabı üzerinden polisi tehdit ettiği sosyal medya paylaşımlarına dikkat çekmişti. Antmen ağustos ayındaki paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor."

Adı Sadık Yıldırım. 3 tabanca, 3 tüfek ve uyuşturucuyla yakalandığını söylüyor. 18 kişilik çetesiyle gezerken gözaltına alınıyor. "2 saate çıkarım" dedikten sonra hemen çıkıyor. Onu gözaltına alan polisi açık şekilde tehdit ediyor. @suleymansoylu polisin yanında olacak mısın? ++ pic.twitter.com/Lu24Zn3aHI — Av. Alpay ANTMEN (@avantmen33) August 3, 2021

Bakan Soylu'ya "Polisin yanında olacak mısın?" diye seslenen CHP'li vekil, bu kişinin Süleyman Soylu, Binali Yıldırım, Antalya ve Ankara'da görev yapan emniyet müdürleriyle pozları da olduğunu belirtip "Tabii olmazsa olmaz pahalı otolar" diye eklemişti.

"Kim bu kişiler, iktidar ve emniyetle ilişkileri ne?" diye soran Antmen "Biz, görevini yapan polis Tolga memurumuzun yanındayız" ifadelerini kullanmıştı.