Süleyman Soylu, videosunu çeken yurttaşa çok sinirlendi: Çekme ya!

Sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisini videoya çeken yurttaşa tepki gösterdi. Soylu, "Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 13:20
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'yı geçen hafta da sel vurdu.

Aşırı yağışlar nedeniyle 15 Mart'ta gerçekleşen sel felaketinin ardından temizlik ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

"YA ÇEKME ŞUNU ÇEKME YA"

Selin ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, incelemelerde bulunduğu esnada kendisini cep telefonuyla videoya çeken bir yurttaşa tepki gösterdi.

Yurttaşın kamerayı havaya kaldırarak kendisini çekmek istediğini gören Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Ya çekme, şunu çekme ya. Ne kadar çekmeyi seviyorsunuz."


İlgili Haberler

Bakan Süleyman Soylu konuştu: Afetzedelere ilk ödemeler...

Bakan Süleyman Soylu konuştu: Afetzedelere ilk ödemeler...
Süleyman Soylu'ya Şanlıurfa'da protesto

Süleyman Soylu'ya Şanlıurfa'da protesto
Son dakika... Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi: Can kaybı 20'ye yükseldi

Son dakika... Adıyaman ve Şanlıurfa'da sel felaketi: Can kaybı 20'ye yükseldi

En Çok Okunan Haberler