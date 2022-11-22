Süleyman Soylu'nun imzasıyla belirlendi... Kılıçdaroğlu'nun korumasına terfi yok, listede yer alan isimler dikkat çekti

22 Kasım 2022 Salı, 09:31

Gazeteci Tolga Şardan, t24'te yer alan "Kılıçdaroğlu'nun korumasına terfi yok; öğretmenleri döven müdüre terfi" başlıklı yazısında, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin tartışmalar devam ederken emniyet teşkilatında " sessiz sedasız" terfilerin gerçekleştiğini yazdı.

Şardan, teşkilat mensupları arasında "uzun süredir" beklenen terfiler çerçevesinde, ikinci sınıf emniyet müdürü rütbesinde bulunanlar arasından 179 polis müdürü "birinci sınıf emniyet müdürü" olarak belirlendiğini söyledi.

"Birinci sınıf emniyet müdürü olmaya aday polis müdürlerinden oluşan listeden seçilenler, bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla terfi etti" diyen Şardan, listede ilginç isimlerle karşılaştığını dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Cihangir Sağıroğlu'na terfi verilmediğine dikkat çekti.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Öncelikle şunun altını çizeyim. Daha önceki atamalarda olduğu gibi Menzil tarikatından gelen talepler yerine getirilmiş gözüküyor.

Her ne kadar Bakan Soylu ve Emniyet üst yönetimi, özellikle Menzil tarikatıyla ilgili benzer tespitlerimden hoşnut olmuyorlar ancak tablo bu. Hatta "kim bunlar?" diye soracak olurlarsa kendilerine isim isim verebilirim.

"SOYLU'NUN GAZABINA UĞRAMIŞTI"

Listenin geneline bakıldığında terfilere "artık alışık olunduğu üzere" siyasi yaklaşılmasında sorun gözükmüyor idare açısından!

Mesela, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koruma müdürü Cihangir Sağıroğlu'na terfi verilmedi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu'nun önceki koruma müdürü Koray Aslan da İçişleri Bakanı Soylu'nun gazabına uğramıştı.

Soylu, halen görevde olan koruma müdürü Sağıroğlu'nun Polis Akademisi'nden mezuniyet yılına göre terfi sırası gelmesine karşın "Birinci sınıf emniyet müdürü" olmasını uygun görmedi.

"TERFİSİNİ ALDI"

Buna karşın, yine haberlere konu olan başka bir polis müdürü var. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nde başkan yardımcısı Ahmet Güler. Güler, geçen nisanda köpeğine bakmadığı gerekçesiyle aynı zamanda Şafi olan emrindeki polis memuru H.Y.'yi dövdüğü iddiasıyla adliyelik oldu. Güler, Soylu'dan terfisini aldı.

Kamuoyunda tartışılmasına karşın terfi alan diğer bir emniyet müdürü ise Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen. Toplumsal olaylardan sorumlu olması nedeniyle başkentte gerçekleştirilen eylemlerde sürekli gösterici gruplarla yönelik müdahaleleriyle bilinen Kardiyen hakkında CHP, geçen ağustosta eylem yapan öğretmen gruba yönelik sert müdahale nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"ÇOK ÖNEMLİ İKİ İSİM DAHA VAR"

Terfi alanlar listesinde çok önemli iki isim daha var. Söz konusu emniyet müdürleri Seyit Ahmet Dikici ile Osman İşisağ. Her iki polis müdürü, geçen nisanda adliye yapılan suç duyusunda isimleri bulunuyor. Suç duyurusunun konusu "FETÖ liderinin okuduğu rütbeleri takan polis müdürleri"nin halen görev olması! Söz konusu suç duyusunda isimleri bulunan Dikici, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nde; İşisağ ise, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde görevli.

Dikkat çeken başka bir isim ise, Trabzon'dan terfi eden Şevki Pekdemir. Pekdemir, Mersin Emniyeti İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı iken 2014'te – o zaman henüz FETÖ olarak anılmıyordu – Gülen cemaati mensuplarına yönelik operasyonlar kapsamında "yasa dışı telefon dinleme" olayları sebebiyle meslektaşlarınca gözaltına alındı. Pekdemir, kendisine bağlı polislerin 41 yıl ceza almasına rağmen yerel mahkeme ve İstinaf'tan beraat kararını aldı. Fakat sonrasında devam eden adli süreçte Yargıtay, İstinaf'ın kararını bozdu. Dosya halen açık.

"ÖKSÜZ'ÜN FİRARINDAN DOLAYI YARGILANAN ASLAN..."

İstanbul Emniyeti'nde yönetim değişikliği sonrasında Ankara'dan İstanbul'a atanan ve İstihbarat Şube'den sorumlu polis müdürü Ömer Faruk Ataş terfi eden isimler arasında yer aldı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısıyken terfi alan Alp Aslan, son dönemde adı sıkça kamuoyuna yansıyan isimlerden. 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ancak salıverilen FETÖ'nün TSK imamı Adil Öksüz'ün firarından dolayı yargılanan Aslan, hakkında adli soruşturma yürütüldüğü dönemde emniyet teşkilatında pek görülmeyen biçimde il emniyet müdür yardımcılığına terfi ettirildi. Aslan daha sonra yargılama sonunda beraat etti. Fakat bu konuda ismi hep konuşuldu. Aslan'ın adı kısa süre önce Ankara'da bir restoranda başkentin ünlü mafya liderlerinden Şahin Turgut'un polislerce dövülmesi konusunda gündeme geldi. Turgut, polislerden önce şikayetçi oldu, sonrasında ise şikayetinden vazgeçti.

Halen iktidara yakın görüşleriyle bilinen Emniyet Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu'nun oğlu Tansel Orakoğlu da Adana Emniyet Müdür yardımcılığından birinci sınıf emniyet müdürü yapıldı.

Terfi listesinde yer almasına rağmen bir dönem İstanbul Emniyet Müdür yardımcıyken başka göreve atanan Kadir Alçıkaya terfi verilmeyen isimler arasında yer alması dikkati çekti. Alçıkaya, halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan Mustafa Çalışkan'ın ekibinde görev yaptı.

Bu arada terfi listesinde İzmir'den terfi eden kadın polis müdürü Seda Okur da yer aldı. Okur, İzmir Emniyeti'nde, teşkilatta pek örneği görülmeyecek biçimde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yaptı. Okur, erkek meslektaşlarının ağırlıklı görevlendirildiği asayiş şubesinde başarılı çalışmalara imza attı.