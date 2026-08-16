Süleymancılar cemaatine operasyonda 200 kg külçe altın ele geçirildi: 'Kuyumcu' iddiasına yalanlama geldi

Türkiye'deki en yaygın dinsel yapılanmalardan biri olan Süleymancılar cemaatine yönelik yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında yeni operasyon yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu cemaat lideri Alihan Kuriş’in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik arama çalışmaları yapıldı.

Yapılan arama çalışmalarında tek bir adreste kaynağı belirsiz 1,34 milyar TL değerinde 200 kg külçe altın ele geçirildi.

'KUYUMCU' İDDİASINA YALANLAMA GELDİ: SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Alihan Kuriş'e yakın olduğu öne sürülen bazı sosyal medya hesaplarında, soruşturma kapsamında ele geçirilen yaklaşık 200 kilogram altının bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönünde paylaşımlar yapıldığı kamuoyuna yansıdı.

İHA'nın adli makamlardan aktardığı bilgilere göre söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele birimlerince firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’in saklanabileceği adreslerin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında söz konusu altınlara ulaşıldığı belirtildi.

"FİRMA KUYUMCULUK ALANINDA FAALİYET GÖSTERMİYOR"

Yapılan çalışmalarda altınların Yılmazlar Kimya’ya ait depoda bulunduğu, söz konusu firmanın ise kuyumculuk alanında faaliyet göstermediği belirlendi. Ele geçirilen altınların rutin bir kuyumculuk faaliyeti kapsamında bir kuyumcu deposunda bulunduğu yönündeki paylaşımların soruşturmadaki bilgilerle örtüşmediği belirtildi.

ALTINLARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Altınların kaynağı, mülkiyeti, söz konusu depoda bulundurulma nedeni ve soruşturma kapsamındaki kişi ve şirketlerle bağlantılarının adli makamlarca ayrıntılı olarak araştırıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın "Alihan Kuriş Suç Örgütü" ismi ile yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheliden 32’si hakkında tutuklama, 6’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

Şüphelilerden; cemaatin lideri Alihan Kuriş, Fahri Candemir, Süleyman Kahraman, Recep Okumuşlar, Şeref Toprak, Mehmet Hilmi Molla, Nezih Murat Büyükgöze, Metin Güder, Hilmi Şenol, Süleyman Hilmi Dinç, Yunus Aslan, Muharrem Hilmi Akbulut, Mehmet Aksu, Muhammed Dağ, Mehmet Bozpınar, Mehmet Akbacakoğlu, Ahmet Şimşek, Abdulkerim Emrah, İsa Çardak, Cevat Bağcı, Zeki Altınel, Hüseyin Türker, Mehmet Kurban, Mehmet Tekin, Mustafa Gökduman, Hamza Deniz, Kazım Per, Ahmet Uğur Pakcan, Rıdvan Erdal, Zübeyr Özcan, Hayrullah Usul ve Muhammet Karaköse tutuklanmıştı.

Şüphelilerden, Yusuf Büyükgöze, Ahmet Gökçen, Ömer Yılmaz, Ahmet Efe, İsmail Hakkı Akgün ve Selman Süleyman Keşkekçi hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verilmişti.