Süleymancılar Kuran kurslarıyla örgütlendi, merkez sağ siyasete girerek güçlendi ve ticaretle zenginleşti

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş’e yönelik suç örgütü kurma kapsamında operasyon düzenlenmesiyle gözler cemaate çevrildi. Türkiye’nin köklü cemaatlerinden olan Süleymancılar, özellikle siyaset ve ticaretteki etkinlikleriyle uzun yıllar tartışma konusu oldu.

MÜDERRİSLİKTEN TÜCAARLIĞA

Cemaatin simi kurucusu Süleyman Hilmi Tunalı’dan (1888-1959) geliyor. Tunalı, Öğretim Birliği Yasası’nın (Tevhiditedrisat Kanunu) kabul eidlmesi sonucunda müderris olduğu medresenin kapatılması üzerine mesleğinden ayrıldı. Bu kararının ardından ticarete yönelmiş, kedni geliştirdiği usul ve tertiple gizli Kuran dersleri verdi. Bu faaliyetleri kapsamında 1939, 1943 ve 1944’te üç kez tutuklandı; ancak çıkarıldığı mahkemelerce beraat etti. Tunahan, 1950’ye kadar Diyanet’ten sürekli vaizlik görevi istedi. Diyanet ise Tunahan’ın her talebini redetti. Tunahan 1950’da iktidara Demokrat Parti’nin gelmesiyle çok istediği vaizlik görevini aldı.

BİRÇOK KURAN KURSU KURDU

Vaizlik göreviyle birçok camide vaizler vermeye başlayan Tunahan, ayrıca cami odalarında ve bodrumlarda ders halkası oluşturmaya başladı. İlk Kuran kursunu 1952 yılında Üsküdar Müftülüğü nezdinde kuran Tunahan, birçok yerde Kuran kursları kurdu. 1952’de hakkında İçişleri Bakanlığı’nca “vaizlerinde siyasi propaganda” yapmak gerekçesiyle soruşturma başlatılsa da herhangi bir ceza almadı. Ancak Tunahan 1957’de tutuklandı ve 2 ay hapis yattı. Hapisten çıktan sonra Kuran kursu faaliyetlerini arttıran Tunahan, 1959’da, 71 yaşında yaşamını yitirdi.

60 YILLARDA 3 BİN KURAN KURSLARI VARDI

Tunahan döneminde bir cemaat görünümünden ziyade Kuran kursu örgütlenmesi etrafından oluşan bir “okuma ve eğitim halkası” görünümü vardı. Yapı, Tunahan’ın ardından bir cemaat yapısına evrildi. Tunahan’ın yaşamını yitirişinin ardından idare için bir heyet kurulsa da zamanla damadı Kemal Kacar yönetimi tekeline aldı ve yapı cemaate doğru gelişmeye başladı. Özellikle cemaatin 196’lı yılların ortasında Türkiye genelinde 3 bini buldu. Ancak 1971’de tüm Kuran kurslarının Diyanet’e devredilmesi cemaatte taktik değişimine neden oldu. Bu tarihten başlayarak cemaat, öğrenci yurtları kurma işine girişti.

YURT DIŞINDA ÖRGÜTLENEN İLK CEMAAT

Süleymancılar bu dönemde yurt dışı ve siyasette de ağırlık kazandı. Cemaat 1961’deki Almaya’ya işçi göçlerini fırsat bilerek, göçmenler kapsamında örgütlenmeye başladı, burada İslam Kültür Merkezleri adlı il Kuran kurslarını açan grup oldu. Bu merkez 1973’te VIKZ adlı bir derneğe dönüştü.

MERKEZ SAĞDAN SİYASETTE ETKİN OLDULAR

Bununla birlikte Kemal Kacar 1965’te Millet Partisi’nden, 1969 ve 1977’de de Adalet Partisi’nden milletvekili oldu. Tunahan’ın torunu Arif Ahmet Denizolgun da 1973’te 1995’te Refah Partisi’den milletvekili seçilirken, 28 Şubat sürecinin ardından Anavatan Partisi (ANAP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokratik Türkiye Partisi (DTP) tarafından kurulan ANASOL-D koalisyon hükûmetinde Ulaştırma Bakanlığı görevini (1998-1999) üstlendi.

DENİZOLGUN YAŞAMINI YİTİRİŞİ CEMAATTE TARTIŞMA YARATTI

Kacar’ın 2000’de yaşamını yitirişinin ardından cemaatin başına Denizolgun geçti. Denizolgun; 2002 genel seçimlerinde ANAP’tan, 2007 genel seçimlerinde de Demokrat Parti’den Antalya 1. sıradan milletvekili adayı oldu; fakat her iki seçimde de seçilemedi. Denizolgun, 8 Eylül 2016’da yüksek tansiyon gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı; ancak beyin kanamasıyla yaşamını yitirdi. Denizolgun’un yaşamını yitirişi cemaat içinde “şüpheli ölüm” üzerine tartışamalara neden oldu. Denizolgun’un ardından cemaatin başına yeğeni Alihan Kuriş geçti.

28 ŞUBAT’TA YURT VE KURSLARINA DOKUNULMADI

Cemaat, Alihan Kuriş’e kadar siyaette en etkin olan cemaat konumundayı. Cemaatin liderlerinin yanı sıra yönetim kadrosunda yer alan Hilmi Türkmen de 1969 ve 1973’te, Ali Ak da 1973’te milletvekilliği yaptı. Diyanet’in tarikatlar raporunda; 28 Şubat Dönemin’de Başbakan Necmettin Erbakan tarafından valilere “Süleymancıların kurs ve yurtlarına dokunulmaması” yönünde talimat verilmesi bu duruma örnek gösterildi. Alihan Kuriş döneminde ise cemaat siyasetten ticarete döndü. Denizolgun’un yeğeni ve Kuriş’in kuzeni Fatih Süleyman Denizolgun AKP’nin ilk döneminde İstanbul milletvekili olarak Meclis’te yer aldı.

DENİZOLGUN OPERASYONUN SİNYALİNİ BİR YIL ÖNCE VERMİŞTİ

Cemaat son dönemde Alihan Kuriş yönetimi ile Denizolgun ailesi arasında süren liderlik kavgasıyla gündeme geliyor. Bu kapsamda Denizolgun; 2024’te cemaateoperasyon yapılmasını isterken, 17 Mayıs 2025’te sosyal medyadan yaptığı paylaşımında Kuriş’i terörist başı olarak nitlendirdi. Denizolgun; 2024 yerel seçimler sonrası Mersin Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Seman Eskiler’in Kuriş’in arkasında diğer cemaat üyeleriyle ellerini önde bağlı şekilde yürürken ki fotoğrafı paylaştı. Söz konusu paylaşımında Denizolgun; şu ifadeleri kullandı:

“Kuzenim olan, Ali Erhan Kurişii, terörist başıdır. Kurişiilik sistemi de; dünyanın gelmiş ve geçmiş en büyük terör örgütüdür. Kurslarda talebeler de kalmadı. İlmi, hizmeti, himmeti, irfanı da bitirdiler. Şirketleşme ve holdingleşme yolunun zirvesi oldular. Devletimize, bürokrasiye daha birçok yere sızmaya kalktılar. Yasa dışı birçok işlere girdiler. Kurişiiler ayrıdır, Süleymanlılar çok ayrıdır. Kurişiilik sistemi; Firavunvari, Belamvari, Karunvari sistemdir. Yönetimde içlerinden temiz olanlar, bilgi sızdıranlar da çokça mevcuttur. Onların yapacağı pişmanlık ve itirafçılık; etkin pişmanlıktan yararlanmaları için yeterli olacaktır. Operasyonun yapılması gereken kişiler; çok az sayıda olup, kişiler ise bellidir.”

DENİZOLGUN AKP’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE KATILDI

Alihan Kuriş Suç Örgütü kapsamında yapılan operasyonun başlaması gözleri cemaat içi rekabete odaklarken, polis ekipleri de önceki gün Süleymancıların İstanbul Ümraniye’deki merkezine operasyon düzenledi. Cemaat müritleri ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Müritler polisi binaya sokmak istemedi. Söz konusu operasyon Denizolgun ile ilişkilendirildi. Denizolgun sosyal medya hesabından iddialara ilişkin dün; “Kripto hesapların, paralı ama vatansız olan sosyal medya trollerinin uydurmalarından ibaret olan hikayelerdir. Dün, AK Partimizin Kurucusu olan babam Mehmet Beyazıt Denizolgunla birlikte; AK Partimizin 25. Yıl Kuruluş Yıldönümü programı vesilesiyle, Ankara’ya gittik” paylaşımında bulundu. Kuriş'in emniyet işlemleri sürerken, Süleymancılar da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Bununla birlikte emniyetin karşısındaki poligon arazisine çadır kuranlar oldu."