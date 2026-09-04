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Süleymancılar soruşturması… Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Süleymancılar soruşturması… Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

4.09.2026 22:27:00
Güncellenme:
ANKA
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Süleymancılar soruşturması… Firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firari olduğu belirlendi. Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen İrfan Yılmaz’ın firari olduğu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İrfan Yılmaz hakkında “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından gözaltı kararı verildi.

Firari olduğu belirlenen Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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