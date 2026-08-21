Süleymancılara operasyon... Alihan Kuriş'in kardeşi ve Erhan Yılmaz yakalandı

"Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturması kapsamında daha önce tutuklanan Alihan Kuriş'in aranan ve yurt dışına kaçma hazırlığı içinde olduğu belirlenen kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris Bozburun’da yakalandı.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun’da yakalandığı öğrenildi" ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİLERİ MUĞLA'YA BIRAKAN ARAÇ ESKİ BAKAN'A TASİSLİ ÇIKTI!

Şüphelilerin Muğla'ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, 2011-2013 yıllarında AKP hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan ve son olarak İYİ Parti Ordu 1'inci sıra milletvekili adayı olan İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu aracın 16 Ağustos 2026 tarihinde İzmir'in Selçuk ilçesi Kozpınar mevkiindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığı, aracın sürücüsünün ise Mehmet Ö. olduğu tespit edildi. Plaka tanıma sistemi ve diğer görüntülerde, Mehmet Ö.'nün indiği, diğer kişilerin ise tedbir amacıyla araçta kaldığı tespit edildi.

Mehmet Ö.'nün şüphelileri Muğla'ya bıraktıktan sonra araçla yeniden İstanbul'a döndüğü değerlendirildi. Ayrıca Mehmet Ö.'nün gidiş ve dönüş güzergahında telefonunu kapalı tuttuğu belirlendi. Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın gayriresmi yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik organizasyonda kimlerin yer aldığı, 34 SL 313 plakalı aracın hangi şekilde temin edildiği ve kaçışa yardım eden diğer kişilerin tespitine yönelik soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

32 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütüğü "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında daha önce gözaltına alınan 38 şüpheliden Alihan Kuruş dahil 32'si hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.