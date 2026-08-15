Süleymancılara operasyon… MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı! Kuriş bağlantılı şirketlerde 66 milyar liralık para trafiği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporunun ayrıntıları ortaya çıktı.

Raporda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin yurt içi ve yurt dışındaki para hareketleri incelendi. Özellikle yüksek tutarlı nakit işlemleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışından gelen paraların kısa süre içerisinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması dikkat çekti.

GÜLERYÜZ KUYUMCULUK’TA 66 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Rapora göre Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.

Aynı dönemde şirket hesaplarına 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşirken, toplam 26 milyar 213 milyon liralık nakit yatırma ve 4 milyar 415 milyon liralık nakit çekme işlemi kaydedildi.

Raporda, 2023 yılında 2 milyar 89 milyon lira, 2024 yılında ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırıldığı belirtildi.

BİR ŞİRKETTEN 8 MİLYAR LİRAYI AŞAN YURT DIŞI ÇIKIŞI

MASAK incelemesinde İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ’nin yabancı ülke bağlantılı para hareketleri de mercek altına alındı.

Şirketin Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerinde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 liralık para çıkışı, buna karşılık 189 milyon 358 bin liralık para girişi tespit edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı para çıkışının ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira olduğu kaydedildi.

Raporda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas, İspanya, İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelerle gerçekleştirilen para hareketlerine de yer verildi.

1,3 MİLYAR LİRALIK SERMAYE, 34 BİN LİRALIK BANKA HAREKETİ

Raporda İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ için de dikkat çeken bir tespit yer aldı.

18 Kasım 2025’te kurulan ve sermayesi 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olan şirketin MASAK kayıtlarında görülen toplam banka işlem hacminin yalnızca 34 bin 176 lira olduğu belirtildi.

Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış-satış kaydının bulunmadığı kaydedildi. MASAK, yüksek sermayeye rağmen şirketin aktif ticari faaliyetinin bulunmamasını “oldukça dikkat çekici” olarak değerlendirdi.

YURT DIŞINDAN GELEN MİLYONLAR KISA SÜREDE NAKDE ÇEVRİLDİ

MASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ hesaplarındaki yurt dışı kaynaklı para hareketleri de yer aldı.

Buna göre Temmuz 2018’de FIDATO General Trading’den şirkete önce 2,5 milyon dolar, ardından 2,6 milyon dolargeldi. Ertesi gün hesaptan toplam milyonlarca dolarlık nakit çekildi.

Benzer şekilde Shanghai Omega FZE kaynaklı 2 milyon 365 bin dolarlık transferin ardından ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekildiği belirtildi.

2019’da FIDATO’dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra İstanbul Hisar Turizm’e 1 milyon 800 bin dolar, Çamlıca Basım Yayın’a 450 bin dolar olarak aktarıldığı kaydedildi.

“YÜKSEK NAKİT GİRİŞLERİNİN KAYNAĞI AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMALI”

İstanbul Hisar Turizm ve Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ hesaplarında da yüksek tutarlı nakit hareketleri tespit edildi.

Bazı işlemlerde “ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan” ve “ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan” ifadelerinin kullanıldığı belirtildi.

MASAK, özellikle 2024 yılında gerçekleşen yüksek tutarlı nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini değerlendirdi.

“KURBAN PARASI” OLARAK KAYDEDİLEN 9,3 MİLYON LİRA

Raporda dikkat çeken işlemlerden biri de 9 milyon 300 bin liralık transfer oldu.

1 Haziran 2026’da Mehmet Toktaş’a “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” açıklamasıyla gönderilen 9,3 milyon liranın ertesi gün “yanlış para transferi” notuyla Ümran Eğitim hesabına iade edildiği belirtildi. Aynı tutarın daha sonra Ahmet Seven’e “Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi” açıklamasıyla gönderildiği kaydedildi.

VAKIF HESAPLARINDAN ŞİRKETLERE MİLYONLARCA LİRA

MASAK raporunda soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı’nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacminin yaklaşık 567 milyon lira olduğu belirtildi.

Vakıf hesaplarına gelen para ve bağışların ardından çeşitli şirketlere yüksek tutarlı transferler yapıldığı kaydedildi.

Buna göre vakıftan Ümran Eğitim’e 142 işlemde yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat’a ise 83 işlemde yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.

MASAK: “ORGANİZE ÇALIŞMA” ŞÜPHESİ

Raporda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere çok sayıda kuruluş arasında yoğun banka transferleri ve mal alış-satış bağlantıları bulunduğu belirtildi.

Şirketlerin önemli bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin biçimde ise 2022’den itibaren finansal işlem hacimleriyle mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı kaydedildi.

MASAK raporunda, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan kaynağı açıklanamayan nakit girişleri ve bu paraların kısa süre içinde başka şirketlere aktarılmasına dikkat çekildi.

Raporda, “kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu” değerlendirmesine yer verildi.

13 AĞUSTOS’TA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ağustos’ta “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermiş, bunlardan 33’ünün yakalandığını açıklamıştı.

Soruşturmanın “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “vergi usul kanununa muhalefet”suçları kapsamında yürütüldüğü bildirilmişti.