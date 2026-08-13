Süleymancılara operasyonda dikkat çeken isim: Aladağ yurt davasının sanık avukatı Ahmet Gökçen de gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapıya yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara merkezli soruşturma kapsamında 17 ilde 123 adrese operasyon yapılırken, aralarında yapı lideri olarak gösterilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 37 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN İSİM: AHMET GÖKÇEN

Evrensel’den Volkan Pekal’in aktardığına göre operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Prof. Dr. Ahmet Gökçen oldu.

Eski Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olan Gökçen, 2016 yılında Adana’nın Aladağ ilçesinde 11 çocuğun yaşamını yitirdiği yurt yangınına ilişkin davada yurt yöneticilerinin avukatlığını yapmıştı.

Gökçen’in gözaltına alınmasıyla birlikte bugün yürütülen soruşturma, yıllar önce Aladağ’da yaşanan ve çocukların yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yurt yangını davasını da yeniden gündeme getirdi.

ALADAĞ’DA 11 ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

29 Kasım 2016’da Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait olduğu belirtilen kız öğrenci yurdunda yangın çıktı.

Yangında 11’i çocuk olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda çocuk da yaralandı. Dava sürecinde yurt yöneticileri hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.

Yangının ardından yurdun güvenliği, ruhsat durumu ve denetimlerin yeterliliği tartışma konusu oldu. Çocukların aileleri ve davayı takip eden avukatlar, yalnızca yurt yöneticilerinin değil, kamu kurumlarının denetim sorumluluğunun da araştırılmasını talep etti.

AİLELERİN AVUKATI CAN ATALAY HALA CEZAEVİNDE

Aladağ yurt yangınında çocuklarını kaybeden ailelerin avukatlarından biri ise Can Atalay’dı.

Atalay, Aladağ davasının yanı sıra Soma ve Ermenek maden faciaları ile Çorlu tren faciası gibi davalarda da mağdurların avukatlığını üstlendi. 2023 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden Hatay milletvekili seçilen Atalay, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararlarına rağmen tahliye edilmedi ve milletvekilliği 30 Ocak 2024’te TBMM Genel Kurulu’nda düşürüldü.

Böylece Aladağ yurt yangını davasında karşı karşıya gelen iki avukatın sonraki yıllardaki hukuki konumları da yeniden gündeme geldi: Ailelerin avukatı Can Atalay cezaevinde, sanıkların avukatı Ahmet Gökçen ise bugün Süleymancılara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı.