Süleymancıların eski elebaşısı Denizolgun’un gömütü açıldı, ölümü incelenecek: Cemaatlerdeki faili meçhuller de ele alınmaya başlandı

“Alihan Kuriş Suç Örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süleymancıların elebaşısı Alihan Kuriş ve 38 kişinin tutuklanmasının ardından, cemaat içinde rekabet halinde olduğu kuzeni ve eski AKP milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun da amcası ve cemaatin eski lideri Ahmet Arif Denizolgun’un yaşamını yitirişinin araştırılması için Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı’na önceki günlerde başvuru yapmıştı.

İŞLEM 3 SAAT SÜRDÜ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun’un yaşamını yetirmesine ilişkin iki ayrı soruşturma yürütüyordu. Başsavcılık, Ahmet Arif Denizolgun’un gömütünün açılıp, adli inceleme yapılmasını talep etti. Talep üzerine “fethikabir” kararı verildi. Söz konusu işlem dün tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren işlemlerinin ardından Denizolgun’un cenazesi Karacaahmet Gömütlüğü’nden Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ÖLÜMÜNDEN KURİŞ SORUMLU TUTULUYORDU

Ahmet Arif Denizolgun; 1995’te Refah Partisi’den milletvekili seçilirken, 28 Şubat sürecinin ardından Anavatan Partisi (ANAP), Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokratik Türkiye Partisi (DTP) tarafından kurulan ANASOL-D koalisyon hükûmetinde Ulaştırma Bakanlığı görevini (1998-1999) üstlendi. Denizolgun, 8 Eylül 2016’da yüksek tansiyon gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı; ancak beyin kanamasıyla yaşamını yitirdi. Denizolgun’un yaşamını yitirişi cemaat içinde “şüpheli ölüm” üzerine tartışmalara neden oldu. Fatih Süleyman Denizolgun da amcasının yaşamını yitirişinden kuzeni Alihan Kuriş’i sorumlu tutuyordu.

İSMAİLAĞA’NIN SÖZDE HOCASI SUİKASTE UĞRAMIŞTI

Denizolgun’un yaşamını yitirişine ilişkin yargı süreci akıllara geçmişte cemaatlerdeki diğer çözülemeyen ölümleri de akıllara getirdi. Bu kapsamda İsmailağa cemaatinin kurucu elebaşısı Cemaatin Ustaosmanoğlu’nun damadı Hızır Ali Muratoğlu 1998’de, vaiz Bayram Ali Öztürk de 2006’da İsmailağa Camisi’nde vaaz verirken suikaste uğramıştı.

AKLİ DENGE BOZUKLUĞU RAPORU DAVAYI SONUÇSUZ BIRAKTI

Hızır Ali Muratoğlu, söz konusu suikastte vücudun 7 kurşun almış ve hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Soruşturma kapsamında yakalanan fail “Ufuk Salih Hantal” ise akli dengesinin yerinde olmadığına yönelik rapor almıştı. Bu rapor nedeniyle dava sonuçlandırılmadı.

ZANLI OLAYDAN SONRA LİNÇLENEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Cemaat içinde “Mektubatçı Bayram Hoca” olarak bilinen Bayram Ali Öztürk ise vaaz bitiminde dua ederken Mustafa Erdal isimli kişi tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Zanlı Mustafa Erdal ise olayın hemen ardından cami içerisinde linç edilerek öldürüldü. Bu nedenle dava görülememiş ve suikastın arkasındaki azmettiricilere ulaşılamamıştı.