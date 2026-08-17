Süleymancıların mal varlığı soruşturmasında yeni ayrıntı: 'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası’ndan 258 dönüm…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aile üyelerine ait tapu kayıtları incelendi.

Dosyaya giren kayıtlarda İstanbul ve Sakarya başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Bolu’da çok sayıda gayrimenkul bulunduğu tespit edildi.

258 DÖNÜMLÜK BÖLÜM

Sabah'ın haberine göre incelemede, İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli açıklarında yer alan ve “Ege’nin Maldivleri” olarak anılan Kalem Adası’ndaki taşınmazlar da dikkati çekti. Kayıtlara göre adanın 258 dönümlük bölümünün Alihan Kuriş’in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil edildiği belirlendi.

Basına yansıyan bilgilere göre Kuriş ailesinin adadaki söz konusu mülkler için yaklaşık 45 milyon dolar ödediği ileri sürüldü. Tapu kayıtlarında aile üyeleri üzerine kayıtlı toplam 191 taşınmaz bulunduğu aktarıldı.

Taşınmazların büyük bölümünün Ayşe Gülderen Kuriş adına olduğu kaydedildi. Dosyada anne Kuriş’in üzerinde 138 aktif taşınmaz bulunduğu; hayatını kaybeden Mahmut Sabri Kuriş’in üzerinde 26, Alihan Kuriş’in üzerinde 14, kardeşi Hilmi Tuna Kuriş’in üzerinde ise 13 taşınmaz yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş’in evinde yapılan aramada da çelik kasa bulunduğu ifade edildi. Polis ekiplerinin kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirdiği bildirildi.