Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın çıktı.

İHA
06 Nisan 2022 Çarşamba, 09:48
Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın
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Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.


Yangın Kayseri

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